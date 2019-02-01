В Шереметьево задержали бывшую девушку Овечкина

Бывшую девушку хоккеиста Александра Овечкина, модель Валерию Соколову задержали в московском аэропорту Шереметьево за то, что она скрылась с места ДТП. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Отмечается, что девушка 6 декабря 2018 года совершила два ДТП на трассе М-9 "Балтия" и скрылась с мест обоих происшествий до приезда сотрудников полиции. В итоге на неё составили два административных протокола.