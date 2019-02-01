Пт, 1.02.2019
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  • Девочка-конфетка: 23-летняя Деми Роуз показала аппетитные формы в бикини

Девочка-конфетка: 23-летняя Деми Роуз показала аппетитные формы в бикини
ФОТО!

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ФОТО: Vida Press

23-летняя британская модель Деми Роуз стала звездой социальных сетей благодаря своим откровенным фотографиям, на которых девушка демонстрирует пышные формы.

Британская модель Деми Роуз, которую прозвают копией американской знаменитости Ким Кардашьян, похвасталась подписчикам аппетитными формами.

ФОТО: Vida Press

Уже вторую неделю 23-летняя Instagram-дива проводит в отпуске на побережьях Мексики, откуда и публикует в личном блоге горячие пляжные фото.

ФОТО: Vida Press

"Вот это формы тела", "Идеал женской фигуры, разве нет?", "Ты такая сочная", - отметили под снимками фолловеры звезды.

ФОТО: Vida Press

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