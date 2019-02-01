Девочка-конфетка: 23-летняя Деми Роуз показала аппетитные формы в бикини
23-летняя британская модель Деми Роуз стала звездой социальных сетей благодаря своим откровенным фотографиям, на которых девушка демонстрирует пышные формы.
Британская модель Деми Роуз, которую прозвают копией американской знаменитости Ким Кардашьян, похвасталась подписчикам аппетитными формами.
Уже вторую неделю 23-летняя Instagram-дива проводит в отпуске на побережьях Мексики, откуда и публикует в личном блоге горячие пляжные фото.
"Вот это формы тела", "Идеал женской фигуры, разве нет?", "Ты такая сочная", - отметили под снимками фолловеры звезды.