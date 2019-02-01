Девочка-конфетка: 23-летняя Деми Роуз показала аппетитные формы в бикини

Уже вторую неделю 23-летняя Instagram-дива проводит в отпуске на побережьях Мексики, откуда и публикует в личном блоге горячие пляжные фото.

"Вот это формы тела", "Идеал женской фигуры, разве нет?", "Ты такая сочная", - отметили под снимками фолловеры звезды.