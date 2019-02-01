В США задержали российскую актрису Ирину Усок — ей светит до 20 лет тюрьмы
Срочные новости из США. В аэропорту Нью-Йорка была арестована прилетевшая из России актриса Ирина Усок, сообщила газета «Московский комсомолец».
Сотрудники воздушной гавани задержали Усок во время прохождения пограничного контроля. Актриса помещена в местный следственный изолятор и сейчас дожидается суда, уточняет Telegram-канал Mash. По сведениям его авторов, Ирину Усок обвинили в похищении ребенка. Она родила его от гражданина США и затем увезла в РФ. За это ей грозит до 20 лет тюрьмы.
«Арестованную в Штатах Ирину Усок подозревают в киднеппинге — похищении ребенка. Это очень серьезно. Полицейские увели актрису прямо из аэропорта: она только-только прилетела из России», — сообщает канал.
Как уточняет сайт «Вокруг ТВ», Ирина Усок родилась 28 июня 1976 года в Таганроге. Она прославилась по работам в сериалах «Даша Васильева — любительница частного сыска», «МУР есть МУР», «Братья Карамазовы» и картине «Мама, не горюй». Сейчас она работает в театре Содружество актеров Таганки.
«Актриса встречалась с американцем, родила от него ребенка, но любовь прошла — вот она и уехала домой, забрав чадо. Неделю назад зачем-то вернулась в Штаты — в аэропорту Нью-Йорка ее уже поджидала полиция. Ира за решеткой, ребенка отдали семье отца — оказалось, мужчина давно написал заявление о похищении», — сообщает канал Mash.