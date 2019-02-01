В США задержали российскую актрису Ирину Усок — ей светит до 20 лет тюрьмы

Сотрудники воздушной гавани задержали Усок во время прохождения пограничного контроля. Актриса помещена в местный следственный изолятор и сейчас дожидается суда, уточняет Telegram-канал Mash. По сведениям его авторов, Ирину Усок обвинили в похищении ребенка. Она родила его от гражданина США и затем увезла в РФ. За это ей грозит до 20 лет тюрьмы.

«Арестованную в Штатах Ирину Усок подозревают в киднеппинге — похищении ребенка. Это очень серьезно. Полицейские увели актрису прямо из аэропорта: она только-только прилетела из России», — сообщает канал.

Как уточняет сайт «Вокруг ТВ», Ирина Усок родилась 28 июня 1976 года в Таганроге. Она прославилась по работам в сериалах «Даша Васильева — любительница частного сыска», «МУР есть МУР», «Братья Карамазовы» и картине «Мама, не горюй». Сейчас она работает в театре Содружество актеров Таганки.