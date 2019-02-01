Новая прическа Меган Маркл вызвала неоднозначную реакцию публики

37-летняя герцогиня Сассекская Меган предстала перед публикой с новой прической. Вчера, 31 января, королевская особа посетила Университет Сити Лондон. Когда супруга принца Гарри вышла из машины, люди замерли: вместо привычных в последнее время распущенных волос либо небрежного хвостика на голове Меган Маркл красовался элегантный балетный пучок.

ФОТО: Steve Ross/Capital Pictures / ROS/Capital Pictures

В этот раз Меган Маркл появилась в одежде более классических тонов — эксперименты с цветастым гардеробом публика не очень оценила. На герцогине было черное платье-пальто Givenchy, бежевые туфельки Manolo Blahnik и сережки Dean Davidson. Однако именно прическа привлекла внимание экспертов. Как говорит знаменитый британский стилист и владелец салона красоты Jay Birmingham Hair Джей Бирмингем, подобный высокий пучок хорош тем, что он заметно «подтягивает» кожу на лице безо всяких дополнительных косметических процедур.

ФОТО: Steve Ross/Capital Pictures / ROS/Capital Pictures

«Эта прическа примечательна тем, что она подтягивает кожу на лице, визуально омолаживая его. Разумеется, это зависит от того, насколько туго вы затягиваете пучок. Кроме того, подобный «узел» на голове заставляет лицо выглядеть немного более вытянутым и тонким», — рассказал Бирмингем.

Стилист признался, что он часто рекомендует пучок беременным женщинам. Когда тело готовится к родам, накопление жира в организме является абсолютно нормальным процессом, поэтому лицо может выглядеть округлившимся. Своей прической беременная на шестом месяце Меган прекрасно компенсировала этот недостаток, убежден Бирмингем. Он также отметил приятное сочетание пальто с туфлями, которое дизайнер охарактеризовал как «скромную элегантность».