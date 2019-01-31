Хозяин сдал в аренду старинный ресторан и очень пожалел, услышав оттуда стоны

Необычный ресторан The Cells находился в Эссексе, Англия. Его открыли в 2015 году в здании местной ратуши — старинном и достойном месте с длинной и насыщенной историей. В ресторане было несколько помещений, оформленных в виде различных тюремных камер: одна в средневековом стиле, другая — разрисованная граффити, третья — с призраками и в духе фильмов ужасов, а четвёртая — с обитыми стенами, словно камера психиатрической лечебницы. А для полного погружения в обстановку официанты носили оранжевые тюремные робы.

ФОТО: Newsquest / SWNS.com / Newsquest / SWNS.com

Но что-то пошло не так, и ресторан закрылся. Его владелец Боб Бэттис начал сдавать заведение в аренду, и недавно к нему обратилась съемочная группа, которая захотела снять в таких колоритных декорациях фильм. Конечно же, Боб согласился, но никто не сказал ему, что это будет фильм для взрослых.

Охранник ратуши делал привычный обход, когда услышал, что из кухни доносятся странные звуки. Он захотел проверить, что к чему, и впоследствии очень пожалел о своём решении. Зайдя на кухню, охранник успел увидеть во всей красе то, что совершенно точно на кухне происходить не должно.

ФОТО: Newsquest / SWNS.com / Newsquest / SWNS.com

Эта история неприятна для всех участников. Даже думать противно о том, что здесь происходило