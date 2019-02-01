Умный ход! Ударившаяся в политику Ану Саагим дразнит Сеть снимками в бикини
В январе стало известно, что креативный директор Õhtuleht Ану Саагим оставляет свой пост в этом издании и баллотируется в Рийгикогу по списку Партии зеленых.
Светская львица ранее возглавляла портал Elu24, а после два года занимала пост креативного директора Õhtuleht. Информацию о том, что Саагим баллотируется в Рийгикогу по спискам Партии зеленых, подтвердила Зюлейха Измайлова.
Набираться сил для новых свершений 56-летняя Ану отправилась в Индонезию. В своем аккаунте в Instagram она постоянно публикует фото и видео, а теперь решила порадовать поклонников снимком в бикини.