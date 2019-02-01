Раки сегодня на коне! Гороскоп на 1 февраля расскажет, что уготовил вам этот день

День отмечен снижением жизненного потенциала, что может нарушить ваши планы и спровоцировать не слишком приятные перемены. Однако не спешите расстраиваться – шанс все исправить у вас обязательно будет. Заняв активную жизненную позицию, вы легко найдете хороших помощников, при поддержке которых наверняка сможете одержать верх и над недоброжелателями, и над неблагоприятно складывающимися обстоятельствами.

В этот день лучше воздержаться от поездок, а все важные встречи проводить на привычной, хорошо изученной территории. У юных представителей знака могут возникнуть разногласия с представителями противоположного пола, однако до конфликтов дело не дойдет.

Дева

День будет насыщен событиями, далеко не все из которых окажутся приятными, однако Девы наверняка найдут способ справиться с ситуацией. Жизненный потенциал представителей данного знака находится на высоком уровне, настроение будет хорошим, а мелкие неприятности не помешают осуществить все, что было задумано. Желательно отказаться от незапланированных расходов, необдуманных покупок – существует вероятность финансовых проблем.

Будьте готовы к разногласиям с родственниками, спокойно относитесь к критике в свой адрес. День подходит для романтического путешествия, необычной прогулки или экскурсии. Новые для вас занятия оставят приятное впечатление.

Весы

Желательно посвятить этот день решению практических задач, домашним делам, обустройству быта; не отказывайте в помощи родственникам и близким. Необходима разборчивость в знакомствах, нужно воздерживаться от контактов с сомнительными особами, поскольку существует вероятность стать жертвой мошенничества или пострадать из-за чужой недобросовестности.

День подходит для отдыха в дружеской компании, светских развлечений, посещения праздников и торжеств. Стараясь получить максимум впечатлений, не забывайте об отдыхе – необходимо своевременно восстанавливать силы, поскольку жизненный потенциал невысок.

Скорпион

У Скорпионов могут возникнуть неприятности. Избегайте любых проявлений легкомыслия и самонадеянности, будьте серьезны, старайтесь здраво оценивать последствия всех своих поступков. Весьма непроста финансовая ситуация, возможны значительные расходы. Существует также вероятность порчи имущества, поломок транспортных средств. Возможны проблемы в общении с представителями государственных организаций.

В семье эмоциональный фон будет благоприятным, а отношения – гармоничными. Любимый человек также не преподнесет неблагоприятных сюрпризов, однако может потребовать от вас поступков, к которым вы пока не готовы.

Стрелец

День напряженный, но интересный. Немало времени будет потрачено на преодоление преград и решение проблем, однако трудности лишь будут способствовать проявлению лучших качеств вашего характера, стимулировать воображение и творческий потенциал. Очень важны серьезность и осмотрительность в делах, связанных с имуществом и финансами. Необдуманных покупок следует избегать.

Разногласия с родственниками не должны стать причиной повышенной раздражительности и агрессивности. Старайтесь контролировать свои эмоции, помните, что сейчас все проблемы могут быть решены мирным путем. Возможны романтические признания, столь же неожиданные, сколь и приятные.

Козерог

Эмоциональный фон этого дня может быть довольно напряженным, что существенно увеличивает вероятность необдуманных поступков и ошибок, причина которых кроется в вашей неспособности спокойно оценить сложившуюся ситуацию. Возможны разногласия с родственниками, причиной семейных проблем становятся вопросы финансового и имущественного характера. Однако вы наверняка примете верные решения, и окружающим это вскоре станет совершенно очевидно.

Хороший день для отдыха в компании, дружеских встреч, неформального общения. Любимый человек порадует вас знаками внимания. Общение с новыми знакомыми также доставит удовольствие, однако слепо доверять их словам не следует.

Водолей

Не приходится рассчитывать на то, что день будет спокойным и неутомительным – вас ждут многочисленные дела, незапланированные встречи, проблемы, требующие решения. Не всегда окажутся справедливыми и уместными полученные советы и рекомендации, порой будет трудно избежать влияния чужих заблуждений и стереотипов.

В личных отношениях следует избегать необдуманных поступков и скоропалительных решений. Сегодня вы склонны выдавать желаемое за действительное, упуская возможность найти компромисс с любимым человеком. Родственники могут быть настроены критически по отношению к вашим поступкам, однако не стоит обращать внимания на их замечания.

Рыбы

Непредвиденные обстоятельства могут помешать осуществлению ваших планов. Будьте готовы проявить гибкость, внести коррективы в ранее составленный график. Не следует критиковать в резкой форме действия родственников; вообще, в общении с окружающими этот день требует предельной мягкости и тактичности.