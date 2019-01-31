Дочь телеведущего Льва Новоженова скончалась в возрасте 36 лет

Убитый горем отец сообщил печальную новость в соцсети.
Журналист Лев Новоженов сообщил общественности печальную новость — скоропостижно скончалась его дочь Александра. Наследница телеведущего умерла в Чикаго, где она жила уже долгое время, ей было всего 36 лет. Причину смерти девушки убитый горем отец называть не стал, однако поклонники предположили, что ее сразила тяжелая болезнь, возможно, рак.
Не исключено, что Александра Новоженова заранее готовилась к худшему. Дело в том, что за два дня до смерти она опубликовала в Instagram странную картинку с надписью «Мне конец», а в день ее смерти в соцсети появился еще один рисунок, гласящий «Конец».
Журналист признался в Facebook, что его дочери не нравилось, когда знаменитый отец о ней рассказывал, но в данной ситуации он не смог промолчать. Известно, что Александра родилась в четвертом браке Льва Юрьевича. Она была искусствоведом, образование получила в Москве: окончила школу графического дизайна и искусствоведческий факультет МГУ. Кроме того, дочь телеведущего успела написать книгу «Уроки визуального» в соавторстве с Глебом Напреенко. Новоженов отметил, что это произведение было номинировано на премию Александра Пятигорского. Последнее время Александра жила в США, у нее осталась дочь Ида. К слову, в Штатах живет и сын Новоженова от второго брака.