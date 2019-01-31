Дочь телеведущего Льва Новоженова скончалась в возрасте 36 лет

Журналист Лев Новоженов сообщил общественности печальную новость — скоропостижно скончалась его дочь Александра. Наследница телеведущего умерла в Чикаго, где она жила уже долгое время, ей было всего 36 лет. Причину смерти девушки убитый горем отец называть не стал, однако поклонники предположили, что ее сразила тяжелая болезнь, возможно, рак.

Не исключено, что Александра Новоженова заранее готовилась к худшему. Дело в том, что за два дня до смерти она опубликовала в Instagram странную картинку с надписью «Мне конец», а в день ее смерти в соцсети появился еще один рисунок, гласящий «Конец».