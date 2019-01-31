Само совершенство! В Сеть попали чувственные фото 31-летней супермодели

Баланс между работой и отдыхом, который иногда так трудно сохранять жителям мегаполисов, 31-летняя Рози Хантингтон-Уайтли, кажется, соблюдает без особых трудностей. В начале года модель вволю отдохнула на Гавайских островах, где даже немного ослабила свою строгую диету, позволив себе и некоторые излишества в виде мороженого.