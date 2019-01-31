Само совершенство! В Сеть попали чувственные фото 31-летней супермодели
Баланс между работой и отдыхом, который иногда так трудно сохранять жителям мегаполисов, 31-летняя Рози Хантингтон-Уайтли, кажется, соблюдает без особых трудностей. В начале года модель вволю отдохнула на Гавайских островах, где даже немного ослабила свою строгую диету, позволив себе и некоторые излишества в виде мороженого.
Ну а теперь модель с новыми силами вернулась к работе. На днях Рози была в числе гостей бьюти-завтрака, а вчера появилась и новая рекламная кампания бренда BCBGMAXAZRIA, лицом которой стала Хантингтон-Уайтли.
Модель представила весенне-летнюю коллекцию марки, которая в этом году отмечает тридцатилетие. На съемках у Рози была и необычная партнерша — знаменитость позировала с греческой статуей.
Фотографом стала Зои Гроссман, а стилистом — Кейт Янг, известная также своим сотрудничеством со многими голливудскими звездами, среди которых Дакота Джонсон, Селена Гомес и Марго Робби.