Чт, 31.01.2019
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  • Очень резко: отощавшая Селин Дион грубо высказалась по поводу своей худобы

Очень резко: отощавшая Селин Дион грубо высказалась по поводу своей худобы

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Celine Dion

ФОТО: Laurent VU/SIPA / Laurent VU/SIPA

Фигуру 50-летней Селин Дион в пух и прах раскритиковали в Сети, пишет Viva.

Селин Дион стала главной звездой Недели моды в Париже. Мало того, что певица практически не пропускала ни одного показа, так еще и появлялась на модных шоу в компании молодого возлюбленного Пеппе Муньоса.

ФОТО: Jean-Marc Haedrich/SIPA / Jean-Marc Haedrich/SIPA

Однако внимание поклонников привлек не только красавчик рядом с Селин, но и ее внешний вид, в частности фигура. В сети вот уже несколько дней не заканчиваются обсуждения форм знаменитости.

ФОТО: PLEFLOCH/SIPA / PLEFLOCH/SIPA

По мнению общественности, Дион выглядит слишком худой, а экстравагантные наряды, которые она выбирает для публичных выходов, лишь еще больше это подчеркивают.

ФОТО: P LE FLOCH/SIPA / P LE FLOCH/SIPA

Правда, сама певица, кажется, абсолютно довольна своим телом. На днях звезда даже резко ответила хейтерам, которые критикуют ее внешний вид.

ФОТО: LAURENT BENHAMOU/SIPA / LAURENT BENHAMOU/SIPA

Мне нравится, как я выгляжу, и я не хочу это обсуждать. Не стоит беспокоиться. Не стоит делать бесконечные снимки. Если вам тоже нравится мой внешний вид, то я рада. Если же нет — оставьте меня в покое 

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