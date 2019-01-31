Очень резко: отощавшая Селин Дион грубо высказалась по поводу своей худобы

Селин Дион стала главной звездой Недели моды в Париже. Мало того, что певица практически не пропускала ни одного показа, так еще и появлялась на модных шоу в компании молодого возлюбленного Пеппе Муньоса.

ФОТО: Jean-Marc Haedrich/SIPA / Jean-Marc Haedrich/SIPA

Однако внимание поклонников привлек не только красавчик рядом с Селин, но и ее внешний вид, в частности фигура. В сети вот уже несколько дней не заканчиваются обсуждения форм знаменитости.

ФОТО: PLEFLOCH/SIPA / PLEFLOCH/SIPA

По мнению общественности, Дион выглядит слишком худой, а экстравагантные наряды, которые она выбирает для публичных выходов, лишь еще больше это подчеркивают.

ФОТО: P LE FLOCH/SIPA / P LE FLOCH/SIPA

Правда, сама певица, кажется, абсолютно довольна своим телом. На днях звезда даже резко ответила хейтерам, которые критикуют ее внешний вид.

ФОТО: LAURENT BENHAMOU/SIPA / LAURENT BENHAMOU/SIPA