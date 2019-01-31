Очень резко: отощавшая Селин Дион грубо высказалась по поводу своей худобы

Селин Дион стала главной звездой Недели моды в Париже. Мало того, что певица практически не пропускала ни одного показа, так еще и появлялась на модных шоу в компании молодого возлюбленного Пеппе Муньоса.
Однако внимание поклонников привлек не только красавчик рядом с Селин, но и ее внешний вид, в частности фигура. В сети вот уже несколько дней не заканчиваются обсуждения форм знаменитости.
По мнению общественности, Дион выглядит слишком худой, а экстравагантные наряды, которые она выбирает для публичных выходов, лишь еще больше это подчеркивают.
Правда, сама певица, кажется, абсолютно довольна своим телом. На днях звезда даже резко ответила хейтерам, которые критикуют ее внешний вид.
Мне нравится, как я выгляжу, и я не хочу это обсуждать. Не стоит беспокоиться. Не стоит делать бесконечные снимки. Если вам тоже нравится мой внешний вид, то я рада. Если же нет — оставьте меня в покое