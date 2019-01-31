«Беги, Миша, беги!»: спасавшая от алкоголизма Осина и Кельми Дана Борисова взялась за Гребенщикова

По ее словам, артист злоупотребляет алкоголем и запрещенными препаратами, поэтому ему необходима помощь.

«Миша позвонил и попросил о помощи. Он сообщил мне, что сильно пьет, а также употребляет запрещенные вещества. Я приняла меры, чтобы помочь, но через какое-то время он резко исчез…» - цитирует Дану Борисову StarHit.

На этом фоне в Instagram самого Гребенщикова появилось видео, на котором он рассказывает своим подписчикам о том, как пригласил «настоящую девушку» в ресторан, «чтобы сделать шаг вперед». Затем он переводит камеру, и в кадре оказывается сидящая за столом Дана.

«Привет! Наконец-то мне удалось завлечь в ресторан своего любимого Михаила Гребенщикова. Сидим, обсуждаем. Не можем наговориться», - отметила блондинка.

Однако комментаторы в Сети припомнили, что не так давно Борисова пыталась спасти от алкоголизма певцов Евгения Осина и Криса Кельми, которых уже нет в живых, причем причиной их смерти стало именно злоупотребление спиртным. Подписчики увидели в «ворвавшейся» в жизнь Гребенщикова телеведущей дурной знак и даже проклятие, посоветовав ему как можно скорее бежать от «предвестницы» грядущей катастрофы.