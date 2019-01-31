Чт, 31.01.2019
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  • «Беги, Миша, беги!»: спасавшая от алкоголизма Осина и Кельми Дана Борисова взялась за Гребенщикова

«Беги, Миша, беги!»: спасавшая от алкоголизма Осина и Кельми Дана Борисова взялась за Гребенщикова

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Дана Борисова

ФОТО: Instagram

Не так давно вылечившаяся от тяжелых зависимостей телеведущая Дана Борисова, известная своим рвением помочь коллегам по цеху, оказавшихся во власти алкоголя и запрещенных веществ, «взялась» за выпускника «Фабрики звезд» Михаила Гребенщикова.

По ее словам, артист злоупотребляет алкоголем и запрещенными препаратами, поэтому ему необходима помощь.

«Миша позвонил и попросил о помощи. Он сообщил мне, что сильно пьет, а также употребляет запрещенные вещества. Я приняла меры, чтобы помочь, но через какое-то время он резко исчез…» - цитирует Дану Борисову StarHit.

На этом фоне в Instagram самого Гребенщикова появилось видео, на котором он рассказывает своим подписчикам о том, как пригласил «настоящую девушку» в ресторан, «чтобы сделать шаг вперед». Затем он переводит камеру, и в кадре оказывается сидящая за столом Дана.

«Привет! Наконец-то мне удалось завлечь в ресторан своего любимого Михаила Гребенщикова. Сидим, обсуждаем. Не можем наговориться», - отметила блондинка.

Однако комментаторы в Сети припомнили, что не так давно Борисова пыталась спасти от алкоголизма певцов Евгения Осина и Криса Кельми, которых уже нет в живых, причем причиной их смерти стало именно злоупотребление спиртным. Подписчики увидели в «ворвавшейся» в жизнь Гребенщикова телеведущей дурной знак и даже проклятие, посоветовав ему как можно скорее бежать от «предвестницы» грядущей катастрофы.

Отметим, что окружающие давно говорят о том, что Михаил Гребенщиков сильно изменился, причем не в лучшую сторону: его лицо опухло, а под глазами появились мешки. Сам артист заявляет, что причиной всему возраст. При этом он давно нигде не выступает, поэтому может себе позволить не так тщательно следить за своим видом.

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