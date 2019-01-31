Либо пан, либо пропал: названы три самых смелых знака Зодиака

1. Лев

Благодаря своей смелости у Львов получается достигать вершин. Пока все боятся, они уходят с нелюбимой работы, оставляют людей, которые тянут их на дно, и, конечно же, постоянно рискуют. Каким бы ни был результат, они всегда им гордятся. Ко Львам всегда тянутся такие же смелые личности!

2. Овен

Иногда кажется, что у Овнов нет тормозов. На самом деле, они просто сначала делают, а потом думают. Часто бывает, что они даже не успевают засомневаться в чем-то, а уже идут на риск. Это не всегда хорошо. Этому знаку не рекомендуется играть в азартные игры.

3. Скорпион

Скорпионы не представляют свою жизнь без риска. У них есть достаточно смелости, чтобы воплощать свои мечты в реальность. Если они обжигаются, проявив храбрость, то на некоторое время утихают. Но потом все равно с новыми силами идут в бой.