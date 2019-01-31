«Лучше, чем 20 лет назад»: поклонники восхитились фигурой Лопес

Отказ от сладкого был мучительным, признается Дженнифер Лопес. На девятый день страданий актриса призналась фанатам, что с нетерпением ожидает финала испытания. Однако, судя по размещенным в Instagram фотографиям звезды, результат того стоил.

49-летняя Дженнифер сфотографировалась в бюстгальтере и спортивных лосинах, продемонстрировав кубики на прессе. Звезда выглядит потрясающе. В комментариях даже встретились бывший и нынешний возлюбленные Лопес.

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Рэпер Дидди, с которым Лопес рассталась в 2001 году, смог написать только одну фразу: "Господи Боже мой". А 43-летний бейсболист Алекс Родригес, с которым у актрисы сейчас роман, ответил под комментарием Дидди: "Я счастливчик!"