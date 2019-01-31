Папарацци застукали Анджелину Джоли и Брэда Питта вместе

После этого известия в Сеть попали снимки, на которых актеры о чем-то активно беседуют. Встреча их прошла в офисном здании в Лос-Анджелесе.

Отметим, что финальный тест устроила супругу Джоли, а Питт еще его и усложнил. В первые несколько недель общение актера с детьми станут мониторить в прямом смысле: за всем происходящим в его доме будут следить камеры. Позже записи проанализируют специалисты и решат, можно ли детям оставаться у отца на ночь.

Камеры и после завершения испытания не уберут. Сообщается, что на этом настоял Питт: актер уверен, что в битве с Джоли лучше перестраховаться. Звезда не сомневается, что сумеет наладить отношения с 15-летним Паксом, 14-летней Захарой, 12-летней Шайло, и десятилетними близнецами Вивьен и Ноксом.