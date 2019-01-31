Какие большие ошибки совершают разные знаки Зодиака?

Овен

Их ошибка состоит в том, что любого человека они меряют по себе. И если близкий человек не соответствует их установленным нормам на эмоциональном и энергетическом уровне, то они считают, что их недостаточно ценят. Это касается и трудового поприща. Если работу Овна не оценят на должном уровне, он готов не только вспылить, но и разрушить то, что долгое время создавал.

Овны не могут понять, что не все люди способны проявлять свои эмоции и высказывать в глаза собственное недовольство.

Телец

Они всегда своей напористостью добиваются того, что запланировали и редко идут на компромисс.

Тельцам свойственно считать, что только они могут добиться поставленных целей и понимают, в чем суть проблемы, а окружают их безнравственные и беспринципные люди.

И такой взгляд не только добавляет им проблем в личной жизни, но и делает их одинокими. А в дальнейшем их мнение остается только при них, поскольку груз созданных проблем никто не захочет на себе тащить.

Близнецы

На протяжении всей своей жизни Близнецы примеряют множество ролей, так и не остановившись ни на одной из них. Окружающие настолько привыкли к их переменчивому поведению, что относятся к ним с неподдельным безразличием.

И даже самые терпеливые люди не желают связывать с этим театром лицедейства, ведь, кто знает, какая следующая роль заготовлена у представителя этого знака.

Рак

Основной их ошибкой является боязнь всего происходящего. Они боятся добиваться успеха, признаваться в любви, строить отношения или пробовать себя в другой сфере.

Ими движет страх неизведанного, от которого они отгораживаются всяческими способами. Простая беседа с обычным человеком приводит их в ужас.

Из-за своей низкой самооценки они не дают себе возможность узнать мир во всех его проявлениях.

Лев

Их неумение признавать собственное поражение и предвзятое отношение ко всем - самая большая жизненная ошибка. Они никогда ни у кого не попросят помощи и не покажут свою слабость. Львы любыми путями начнут искать выход из ситуации, но не станут преклоняться ни перед кем.

Поэтому все выстроенные годами прочные отношения у них могут рушиться как песочный замок.

Дева

Девы - настоящие специалисты сделать маленькую проблему просто глобальной. И им ничего не стоит создать целую бурю в стакане с водой, лишь бы нашелся повод.

Их большая ошибка заключается в желании драматизировать и сгущать краски там, где они должны быть в светлых тонах.

Разложив по полочкам все свои проблемы, Девы смогли бы избежать беспочвенно созданных конфликтов.

Весы