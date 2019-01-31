Какие большие ошибки совершают разные знаки Зодиака?
Астрология указывает на основные ошибки, которые необдуманно совершают в своей жизни представители каждого знака Зодиака, пишет RusTVNet.
Овен
Их ошибка состоит в том, что любого человека они меряют по себе. И если близкий человек не соответствует их установленным нормам на эмоциональном и энергетическом уровне, то они считают, что их недостаточно ценят. Это касается и трудового поприща. Если работу Овна не оценят на должном уровне, он готов не только вспылить, но и разрушить то, что долгое время создавал.
Овны не могут понять, что не все люди способны проявлять свои эмоции и высказывать в глаза собственное недовольство.
Телец
Они всегда своей напористостью добиваются того, что запланировали и редко идут на компромисс.
Тельцам свойственно считать, что только они могут добиться поставленных целей и понимают, в чем суть проблемы, а окружают их безнравственные и беспринципные люди.
И такой взгляд не только добавляет им проблем в личной жизни, но и делает их одинокими. А в дальнейшем их мнение остается только при них, поскольку груз созданных проблем никто не захочет на себе тащить.
Близнецы
На протяжении всей своей жизни Близнецы примеряют множество ролей, так и не остановившись ни на одной из них. Окружающие настолько привыкли к их переменчивому поведению, что относятся к ним с неподдельным безразличием.
И даже самые терпеливые люди не желают связывать с этим театром лицедейства, ведь, кто знает, какая следующая роль заготовлена у представителя этого знака.
Рак
Основной их ошибкой является боязнь всего происходящего. Они боятся добиваться успеха, признаваться в любви, строить отношения или пробовать себя в другой сфере.
Ими движет страх неизведанного, от которого они отгораживаются всяческими способами. Простая беседа с обычным человеком приводит их в ужас.
Из-за своей низкой самооценки они не дают себе возможность узнать мир во всех его проявлениях.
Лев
Их неумение признавать собственное поражение и предвзятое отношение ко всем - самая большая жизненная ошибка. Они никогда ни у кого не попросят помощи и не покажут свою слабость. Львы любыми путями начнут искать выход из ситуации, но не станут преклоняться ни перед кем.
Поэтому все выстроенные годами прочные отношения у них могут рушиться как песочный замок.
Дева
Девы - настоящие специалисты сделать маленькую проблему просто глобальной. И им ничего не стоит создать целую бурю в стакане с водой, лишь бы нашелся повод.
Их большая ошибка заключается в желании драматизировать и сгущать краски там, где они должны быть в светлых тонах.
Разложив по полочкам все свои проблемы, Девы смогли бы избежать беспочвенно созданных конфликтов.
Весы
В чем заключается их ошибка, так это в том, что они верят людям и зависимы от них. И часто чужие интересы ставят превыше своих, наступая каждый раз на одни и те же грабли.
Если бы Весы смогли фильтровать отношения, им удалось бы избежать душевных терзаний, которых они совершенно не заслуживают.
Скорпион
Они привыкли к тому, что простых решений просто не существует в жизни. А если их нет, то они их способны создать из ничего.
Прежде чем что-то предпринять, Скорпионы начнут думать и прорабатывать множество стратегий, которые окажутся никому не нужны.
А потом еще будут пребывать в шоке от того, настолько созданную ситуацию можно было быстро решить. И они, как всегда, опоздали, ведь это уже кто-то сделал за них.
Стрелец
Стрельцам не свойственно скучать и страдать от житейских проблем, поэтому, как только представляется возможность, они отправляются во все тяжкие.
Для них важен адреналин, и неважно, в чем - в отношениях или в новых путешествиях. Они живут одним днем, часто не задумываясь о том, что готовит им следующий.
Их излишняя импульсивность и становится той большой ошибкой на их жизненном пути.
Козерог
Козероги привыкли думать, что вся жизнь держится на математических формулах, которые нужно обязательно решать. И в обычной жизни они предпочитают просчитывать все шаги наперед. Поэтому высокое эмоциональное напряжение у представителей этого знака зодиакального круга возникает из-за их продуманной расчетливости.
А если вдруг происходит незапланированное событие, то оно способно надолго выбить их с колеи. Постоянное копание в себе является для Козерогов главной ошибкой, которую при грамотном подходе можно было бы избежать.
Водолей
Они считают, что в жизни есть только есть два мнения - правильное и неправильное.
Правильное - это их, а неправильное - тех, кто вовсе не разбирается в жизни и кого нужно еще в язвительной форме наставить на путь истинный.
К окружающим Водолеи относятся с пренебрежением, и это у них заложено в крови. И все сказанные обидные слова в адрес своего партнера они считают правильными, несмотря на незаслуженное обвинение. Пока они не поймут свою главную ошибку, гармонии в жизни им не видать.
Рыбы
Их гениальные мысли и их ход очень часто заводят понимание окружающих в самый тупик. Хотя сами они не могут понять, почему их идеи не воспринимают всерьез. Ошибка состоит в том, что Рыбы часто не видят грани между реальным миром и придуманным. И все свои поступки они по праву считают достойными и верными.
И мир для того и придуман, чтобы его усовершенствовать, пусть даже альтернативной реальностью.