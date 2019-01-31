Чт, 31.01.2019
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Названа новая опасность домашних кошек
Приятного мало

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ФОТО: AFP/SCANPIX

В Копенгагенской университетской больнице специалисты выяснили, что в теле домашних кошек содержится паразит Toxoplasma gondi, который может  вызывать шизофрению и другие заболевания.

По данным ученых, паразит обитает в нервных и мышечных тканях, внутренних органах и мозге котов. Этот паразит может вызывать заболевание, которое прогрессирует при сниженном иммунитете.

Зафиксированы случаи, когда у зараженных людей резко менялось настроение, появлялась тревожность и ухудшалось самочувствие, сообщает Gazeta со ссылкой на Science Alert.

Также отмечается, что исследователи взяли кровь у 80 тысяч человек и выявили связь между паразитом в человеческом организме и возникновением неврологических расстройств.

Кроме того, по словам ученых, у заболевших кошатников риск развития шизофрении увеличивался на 50%.

Издание отмечает, что ученые не могут утверждать наверняка о связи паразита с возникновением этих болезней, так как в исследовании не учитывались социально-экономические факторы, которые могут влиять на заражение.

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