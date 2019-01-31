Ксения Собчак возмутилась работой аэропорта Шереметьево

«Такого ни в одном городе мира нет! Кто за это ответствен? Почему по 40 минут люди регулярно должны ожидать посадки, как я сегодня?» — пишет телеведущая.

Но больше всего экс-кандидата в президенты России обескуражил ответ стюардесс, которые пояснили, что сталкиваются с этой проблемой каждый день из-за «большого потока самолетов».

«Пилоты говорят: не справляется аэропорт, очень много посадок-прилетов в одно и то же время», — пояснили Собчак сотрудники авиакомпании и добавили, что от них уже поступало предложение администрации аэропорта сделать прилеты в разное время.