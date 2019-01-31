Ксения Собчак возмутилась работой аэропорта Шереметьево
Аэропорт Шереметьево не справляется с количеством рейсов, из-за чего пассажиры вынуждены по 40—50 минут кружить над Москвой в ожидании посадки самолёта. Об этом написала в Telegram Ксения Собчак, возмущенная работой аэропорта.
«Такого ни в одном городе мира нет! Кто за это ответствен? Почему по 40 минут люди регулярно должны ожидать посадки, как я сегодня?» — пишет телеведущая.
Но больше всего экс-кандидата в президенты России обескуражил ответ стюардесс, которые пояснили, что сталкиваются с этой проблемой каждый день из-за «большого потока самолетов».
«Пилоты говорят: не справляется аэропорт, очень много посадок-прилетов в одно и то же время», — пояснили Собчак сотрудники авиакомпании и добавили, что от них уже поступало предложение администрации аэропорта сделать прилеты в разное время.
«Просто возмутительно! Вот кто отвечает за Шереметьево и за то, что люди бесконечно кружат над Москвой?» — завершает тираду Собчак.