Блогер показывает, чем кормят в экономклассе разные авиакомпании. Пускайте слюни, там все не так, как мы ожидали

Генри Ву работал разработчиком программного обеспечения в Чикаго, но решил бросить все дела, продать свой дом и отправиться путешествовать. В 2016 году мужчина завел тревел-блог в Instagram, но делится там не видами на достопримечательности разных стран, а фото еды из самолетов. Генри полетал почти со всеми крупными авиаперевозчиками мира и скопил приличную галерею фотографий своих обедов под небесами, пишет Medialeaks.ru.

«Я люблю путешествовать (в 2018 году пролетел 102 тысячи миль), и за эти годы я собрал приличную коллекцию фотографий разных блюд из самолетов, но никогда не знал, что с ними делать», — рассказал Генри Business Insider.