Будьте внимательны, если краснеете после алкоголя

Если для покраснения достаточно пары бокалов вина или кружек пива, или даже пары глотков спиртного, это повод задуматься. Возможно, дело во врождённой непереносимости алкоголя, пишет Med-advisor.ru.

Алкогольная непереносимость — это патология, при которой от употребления спиртного наступает внезапное, резкое ухудшение самочувствия.

Даже без этого патологического состояния в употреблении алкоголя мало хорошего, что бы ни говорили сторонники пользы «бокала вина за обедом».

Непереносимость алкоголя проявляется в следующих симптомах:

покраснение лица, шеи, плеч и даже всего тела;

повышение температуры;

учащённое сердцебиение;

тошнота;

трудности с дыханием;

головная боль;

нарушения зрения;

спутанное сознание.

В тяжёлых случаях возможен анафилактический шок, приступ астмы, отёк Квинке или кома, вплоть до летального исхода.

Причиной возникновения алкогольной непереносимости называют недостаток в организме человека ферментов, расщепляющих спирт. В результате идёт накопление токсичных веществ, и вызывающих негативные реакции.

Непереносимость алкоголя бывает врождённой и приобретённой.

Факторами, влияющими на развитие патологии, являются:

приём некоторых препаратов (в частности, противогрибкового действия и антибиотиков);

этнические особенности (непереносимость алкоголя чаще встречается у азиатских народностей).