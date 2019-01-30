«Теперь уже можно сказать»: Асмус застукали на Мальдивах с сыном Янковского

В Сети муссируются слухи о том, что в семейной жизни Кристины Асмус и Гарика Харламова все сложно. Актриса без мужа отдохнула в Дубае, слетала на Мальдивы, где ее сняли с Иваном Янковским.
Вот уже несколько недель на форумах в интернете идет бурное обсуждение личной жизни Кристины Асмус и Гарика Харламова. Поклонники всерьез переживают за одну из самых крепких и гармоничных пар в российском шоу-бизнесе. Поводом стали поездки Кристины в ОАЭ и на Мальдивы без мужа, а также видеозаписи, выложенные Гариком, на которых тот распевает матерные песни. Ходят слухи, что Асмус ушла от Харламова, и тот с тоски запил, пишут Dni.
Популярная актриса решила внести некоторую ясность. На своей официальной странице в Instagram Кристина Асмус пояснила, почему оказалась на Мальдивах без Гарика Харламова, зато с Иваном Янковским – сыном Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры.
Оказывается, актриса получила роль в новом кинопроекте, где будет сниматься с Янковским-младшим. Первые съемочные дни прошли на Мальдивах.