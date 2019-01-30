«Теперь уже можно сказать»: Асмус застукали на Мальдивах с сыном Янковского

Вот уже несколько недель на форумах в интернете идет бурное обсуждение личной жизни Кристины Асмус и Гарика Харламова. Поклонники всерьез переживают за одну из самых крепких и гармоничных пар в российском шоу-бизнесе. Поводом стали поездки Кристины в ОАЭ и на Мальдивы без мужа, а также видеозаписи, выложенные Гариком, на которых тот распевает матерные песни. Ходят слухи, что Асмус ушла от Харламова, и тот с тоски запил, пишут Dni.