Гороскоп на 30 января! Узнайте, кому сегодня повезет

Овен

Вы сегодня будете настолько ярки и громогласны, что проигнорировать ваше присутствие не получится. Не пугайте свое окружение.

Телец

Сегодня вы вполне можете позволить себе немножечко пошалить. Обаяние вашей улыбки поможет вам избежать наказания за содеянное.

Близнецы

Если вы считаете, что должно что-то произойти, то вам следует озаботиться этим вопросом и спровоцировать эти события, а не сидеть и ждать.

Рак

Сегодняшний день посвятите домашним хлопотам. Дела наверняка найдутся. Не стоит проявлять инициативу — ее пресекут на корню.

Лев

Сегодня вы, возможно, будете чрезмерно долго раздумывать, пытаясь принять абсолютно верное решение. Но логика тоже не всесильна.

Дева

Наберитесь терпения. Сегодня придется быть утешителем и психологом для кого-то из друзей. Да, и слова нужные подберите, понадобятся.

Весы

Если вы играете на бирже, то это ваш день. Если разного рода спекуляции не являются вашей профессией, воздержитесь от манипулирования финансами.

Скорпион

Возможность заняться несколькими делами одновременно у вас будет, а вот желания, скорее всего нет. Сосредоточьтесь на чем-то одном.

Стрелец

Нынешний день будет очень удачным во всех отношениях. Поэтому продумайте чем бы таким хорошим и важным его наполнить.

Козерог

Сегодня вы будете завораживать коллег. Вы сможете подчинить любого просто силой собственной воли. Не теряйте момент, завтра будет поздно, пишет Segodnya.

Водолей

Сегодня ваше настроение не должно вызывать отрицательных эмоций ни у вас самого, ни у окружающих. Наслаждайтесь позитивным днем.

Рыбы