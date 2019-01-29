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Самбурской придется ответить в суде за свой длинный язык

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Настасья Самбурская

ФОТО: SCANPIX

Экс-возлюбленная Александра Головина обвинила актрису в клевете, пишет Eg.ru.

Скандала вокруг внебрачной дочери звезды «Елок» Александра Головина не утихает. Ко всему прочему в нем оказалась замешана подруга и коллега актера Настасья Самбурская. На днях стало известно, что Светлана Белогурова, родившая ребенка от артиста, жила в квартире Настасьи, однако та внезапно решила выгнать девушку на улицу. Самбурская публично накинулась на экс-возлюбленную Головина с оскорблениями, а заодно намекнула на наркотическую зависимость Светланы, заявив, что девочку та зачала, будучи «под кайфом».

Белогурова, интересы которой представляет звездная правозащитница Екатерина Гордон, в долгу не осталась и обвинила Самбурскую в клевете, подав на нее иск о защите чести и достоинства. Как объяснила юрист, теперь актрисе, «не следящей за своим языком», придется отдуваться в суде. Оскорбленная Светлана хочет, чтобы знаменитость опровергла свое скандальное высказывание про «состояние наркотического опьянения», а также выплатила компенсацию в размере 10 тысяч рублей (133 евро).

Гордон не удержалась от шпильки в адрес артистки, отметив, что в такую сумму оцениваются выступление Настасьи, как певицы, передает Super.ru. При этом юристка сравнила Сабурскую с «агрессивным бомжом у ларька или пьяным соседом». Она отметила, что на актрису долго никто не реагировал, но когда оскорбляют детей, такого с рук спускать нельзя.

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