Самбурской придется ответить в суде за свой длинный язык

Скандала вокруг внебрачной дочери звезды «Елок» Александра Головина не утихает. Ко всему прочему в нем оказалась замешана подруга и коллега актера Настасья Самбурская. На днях стало известно, что Светлана Белогурова, родившая ребенка от артиста, жила в квартире Настасьи, однако та внезапно решила выгнать девушку на улицу. Самбурская публично накинулась на экс-возлюбленную Головина с оскорблениями, а заодно намекнула на наркотическую зависимость Светланы, заявив, что девочку та зачала, будучи «под кайфом».

Белогурова, интересы которой представляет звездная правозащитница Екатерина Гордон, в долгу не осталась и обвинила Самбурскую в клевете, подав на нее иск о защите чести и достоинства. Как объяснила юрист, теперь актрисе, «не следящей за своим языком», придется отдуваться в суде. Оскорбленная Светлана хочет, чтобы знаменитость опровергла свое скандальное высказывание про «состояние наркотического опьянения», а также выплатила компенсацию в размере 10 тысяч рублей (133 евро).