Фото: пластика превращает парня в Майкла Джексона

Житель Аргентины Лео Бланко прошел длинный путь перед тем, как превратиться в подобие Майкла Джексона. В настоящее время этот молодой человек израсходовал уже $44 000 на оплату 11 пластических операций и процедур, которые должны были превратить его в короля поп-музыки. Кстати, на жизнь Бланко как раз и зарабатывает, танцуя и исполняя песни Майкла Джексона, являясь его уникальным имитатором. И хотя сегодня этот 22-летний молодой человек действительно похож на самого знаменитого поп-исполнителя в истории, аргентинец все равно думает, что его трансформация не завершена. И в ближайшем будущем его ожидают новые пластические операции, пишет Medikforum.ru.

«Каждая такая операция еще на один шаг приближает меня к превращению в Майкла Джексона, - рассказывает Лео. - Не так давно я прошел через контурную операцию нижней челюсти, чтобы сделать эту часть лица более квадратной и маскулинной. Но мне еще предстоят три процедуры по исправлению носа и подбородка. Я бы хотел немного поднять брови, но этого можно добиться просто за счет инъекций. Кроме того, мне нужно сделать фейслифтинг, но хирурги отказываются его проводить из-за моего молодого возраста. Я веду постоянное сражение со своими родителями, у которых не хватает понимания».