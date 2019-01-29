Ага, попались! Тайные слабости каждого знака Зодиака

Овен:

Ваша слабость — гнев. Именно над ним вам стоит поработать, что, в свою очередь, также улучшит ваши отношения с окружающими в целом. Хорошая новость заключается в том, что вам под силу контролировать свой гнев. Дело в том, что вы не можете долго злиться. Вы очень быстро выходите из себя, но так же быстро и успокаиваетесь. Вам будет не так уж и сложно контролировать свою злость, просто поработайте над этим.

Телец:

Вашей слабостью является ваше отсутствие толерантности. Вы считаете, что только ваше мнение может быть единственным верным. Из-за этого вы не цените мнение окружающих, а это несправедливо. С вами не особо любят разговаривать, потому что вы всегда с пеной у рта пытаетесь доказать свою правоту. Серьезно? Разве вы можете всегда оказываться правы?

Близнецы:

Ваша прямолинейность является вашей слабостью. Некоторые люди ценят это и считают, что вы просто стараетесь быть честными. Есть также и те, кто считают вас грубыми. Тем не менее, вы часто забываете, что говорите неуместные слова, да и к тому же в неподходящий момент. Это не хорошо. Для всего есть подходящее время и место, не забывайте об этом.

Рак:

Вы очень мстительный человек. Вы терпеть не можете, когда другие плохо с вами обходятся и сразу же пытаетесь им отомстить. Ваша мстительность становится причиной вашего негатива, а также приводит к пустой трате времени, поскольку вы только тем и заняты, что придумываете планы мести. Это совсем не круто.

Лев:

Ваша слабость заключается в вашем высокомерии. Из-за этого вы не располагаете к себе и не особо нравитесь окружающим. Очень немногие захотят подойти и заговорить с вами, поскольку высокомерие часто становится причиной недопонимания. Перестаньте смотреть на других свысока и постарайтесь быть более приземленными. Это пойдет вам на пользу.

Дева:

Вы продумываете различные планы, и в вашей голове они все работают. Проблема заключается в том, что окружающий мир не станет подстраиваться под них, и вам это сложно понять. Перестаньте все тщательно планировать и начните действовать, это принесет вам больше пользы.

Весы:

Достаточно сказать, что вы нечестный человек. Иногда вы врете и обманываете людей. Вы настолько хороши в этом, что порой сами не осознаете, что врете. Постарайтесь быть более честными, и окружающие начнут больше вам доверять.

Скорпион:

Вы привлекательны. Это означает, что вы часто переходите границы и порой вообще забываете, что эти границы существуют. Вы унижаете других и заставляете их чувствовать себя неловко, что, в свою очередь, отражается на ваших отношениях.

Стрелец:

Ваша слабость заключается в том, что вы считаете себя самыми важными. Пожалуй, вы слишком собой одержимы. Вам кажется, что мир должен вращаться вокруг вас. Пожалуйста, не обманывайте себя. Окружающему миру все равно на вас и на ваш нарциссизм, поэтому перестаньте так себя вести.

Козерог:

Вы боитесь будущего. Вы одни из наиболее рациональных людей. Вы привыкли все планировать и думать наперед. Вы делаете все возможное, чтобы заранее знать исход событий. Дело в том, что чем больше вы будете думать о будущем, тем сильнее будете боятся, поскольку начнете осознавать, что в будущем нельзя быть на 100% уверенными. Не накручивайте себя и старайтесь жить настоящим.

Водолей:

Вы постоянно всех осуждаете. С вами не случится ничего плохого, если вы начнете видеть в людях хорошее. Внимательно присмотритесь, если вам придется. Не стоит постоянно критиковать окружающих, поскольку это может сильно на них повлиять и снизить их самооценку. Это делает вас задирами, а это нехорошо.

Рыбы: