С латвийской Эдитой Пьехой произошло несчастье... это худшее начало года!

"Год начался плохо… Сейчас нахожусь в больнице, у меня сломано бедро",

- рассказала изданию сама Вилцане.

Артистка рассказала, что получила травму в результате падения. Сообщается, что певица приходит в себя после операции.

Вилцане с грустью признает, что процесс выздоровления, как и у всех, у кого сломано бедро - медленный.

"Возможно, только через четыре месяца я начну нормально ходить. Не раньше лета...",