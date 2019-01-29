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  • С латвийской Эдитой Пьехой произошло несчастье... это худшее начало года!

С латвийской Эдитой Пьехой произошло несчастье... это худшее начало года!

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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Советская и латвийская эстрадная певица Маргарита Вилцане попала в больницу. Об этом сообщает издание Rus.Tvnet.Lv.

"Год начался плохо… Сейчас нахожусь в больнице, у меня сломано бедро",

- рассказала изданию сама Вилцане.

Артистка рассказала, что получила травму в результате падения. Сообщается, что певица приходит в себя после операции.

Вилцане с грустью признает, что процесс выздоровления, как и у всех, у кого сломано бедро - медленный. 

"Возможно, только через четыре месяца я начну нормально ходить. Не раньше лета...", 

- сказала эстрадная дива, радуясь, что ее регулярно навещают в больнице.

Галерея: Юбилейный концерт Маргариты Вилцане

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