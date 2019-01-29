С латвийской Эдитой Пьехой произошло несчастье... это худшее начало года!

Советская и латвийская эстрадная певица Маргарита Вилцане попала в больницу. Об этом сообщает издание Rus.Tvnet.Lv.
"Год начался плохо… Сейчас нахожусь в больнице, у меня сломано бедро",
- рассказала изданию сама Вилцане.
Артистка рассказала, что получила травму в результате падения. Сообщается, что певица приходит в себя после операции.
Вилцане с грустью признает, что процесс выздоровления, как и у всех, у кого сломано бедро - медленный.
"Возможно, только через четыре месяца я начну нормально ходить. Не раньше лета...",
- сказала эстрадная дива, радуясь, что ее регулярно навещают в больнице.
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