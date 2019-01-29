Когда денег куры не клюют: семейный отдых Стаса Михайлова, Сергея Лазарева и певицы Валерии в Дубае

Звезды российского шоу-бизнеса часто выбирают экзотические страны для своего отдыха. Limon со ссылкой на русский TVNET предлагает посмотреть, как провели свой семейный досуг Стас Михайлов, Сергей Лазарев и певица Валерия в Дубае.
Стас Михайлов
Сергей Лазарев
Иногда почитаешь комментарии, послушаешь слухи, пролистнешь новостную ленту и понимаешь, что в этом Цирке лучше не участвовать.... 🎪, да и только!! Ну , а мы с моим любимейшим сыном прелестно отдохнули!! Теперь пора уйти в тотальную работу завтра и послезавтра- «Женитьба Фигаро», а с 1 февраля начинаем “N-Tour” 2019! Билеты по ссылке в профиле... вы соскучились по шоу? #сергейлазарев #никитасергеевич #отпуск #пораработать #Ntour #шоу #гастроли
Расскажу еще об одном прекрасном месте в Дубай, который мы посетили. Это огромный парк, который называется Global Village. Это своего рода Экспо Центр- Выставка, где у каждой страны свой павильон! Очень красиво снаружи, но по факту внутри каждого павильона лишь базар с предметами из этой конкретной страны... нашли и наш павильон Россия, пошли в поисках шапки, тк дул ветер и у Ника замерзли уши!! В итоге, в Павильоне в России мало что напоминало о России)) и шапки нормальной не нашли)) купили потом в другом павильоне). Но все равно масштабы выставки потрясали)) ну и настроение окончательно подняли аттракционы в парке) больше подробностей в сторис... #сергейлазарев #НикитаСергеевич #Отпуск #Лазарев
Посетили потрясающий огромный парк в Дубай, называется Miracle Garden !! Весь парк состоит из различных цветочных фигур огромных размеров! Просто невероятное зрелище! И каждые пару недель экспозиции меняются!! Наснимал много сторис!! Посмотрите!! Это оч круто!! #сергейлазарев #лазарев #никитасергеевич #отпуск
Валерия и Иосиф Пригожин
Догуливаем последние два дня отпуска Возникли обстоятельства, по которым вынуждены были его продлить, о чем, собственно, не очень переживаю. 😂 Поняла, что совершенно не чувствую потребности в море, купании в солёной воде - меня может устроить любой водоём, но главное, что мне нужно - солнце, и совершенно необязателен пляжный отдых, скорее предпочитаю просто солнце ощущать. Оно даёт нам энергию созидания, чувство радости и счастья. Как хочется, чтобы в наших краях солнышко светило чаще, может, и люди были бы менее агрессивны, не смотря на все жизненные трудности. Как вы думаете? Ответ не так однозначен для всех и каждого. А ваше настроение зависит от солнца? #ксолнцу
С каждым прожитым годом жизни я все больше осознаю, что все мы, люди, разные и количество энергии, которым мы награждены при рождении, тоже различное, но, в любом случае, энергетических запасов даётся каждому так много, что мы способны реализовывать самые сложные жизненные планы. Меня часто спрашивают, почему я такая энергичная, и как меня на все хватает. У меня нет однозначного ответа, но, наблюдая за собой и другими людьми, делаю выводы. 1. Питаться надо разумно, чтобы еда давала энергию, а не наоборот, забирала её, делала человека медленным, тяжёлым. 2. Занятия фитнесом способны нас фантастически заряжать энергией, делать сильными и выносливыми 3. Энергию следует аккумулировать позитивом. Я, к примеру, чувствую себя совершенно разбитой и опустошенной, если вдруг случаются эмоциональные срывы, если сама позволяю себе "подключаться" к чужой агрессивной волне, поэтому пускаю в ход любое психологическое оружие, чтобы только защититься от этого. "Выпускать пар" - совсем не моё, чтобы ни говорили психологи, после этого я чувствую себя больной. 4. И, плюс, ко всему, профессия у меня прекрасная, замечательная : я отдаю много сил, энергии, но ещё больше мне её возвращается вашими аплодисментами, улыбками, добрыми словами даже здесь, в Инстаграм. Так что продолжаю пополнять энергетическую копилку, чего и вам желаю, мои дорогие! ❤️❤️❤️ 🔥🔥🔥А хейтерам, кстати, хочу пожелать не тратить свои силы зря : моя внутренняя защита все равно сильнее 🤪 А как у вас обстоят дела с энергией? На все её хватает? Становится ли заметно меньше с годами? Как вы восполняете энергетические запасы? Мне очень интересно. Жду с нетерпением ваших ответов. Давайте обмениваться опытом.
Увозим с собой энергию солнца и массу идей, рождённых в этом месте. Останавливаться иногда необходимо, чтобы осмотреться вокруг и заглянуть глубже внутрь себя. Друзья мои хорошие, а я тем временем все хотела вас спросить: что вас больше привлекает в моем Инстаграме (ответ "все" или "ничего" не принимается 😄) - музыка, мода, спорт, личная жизнь, путешествия, советы по красоте и здоровью, просто мысли вслух? На чем делать акцент? Хочу сфокусировать свое внимание на том, что больше всего интересно вам. Но для этого обратная связь мне просто необходима. Пишите, буду ориентироваться на ваше мнение. Заранее благодарю. 🙏❤️
Отпуск закончился. Уезжаем из Дубая с ощущением, что это были, пожалуй, лучшие каникулы за последнее время. Бывает, что все, вроде, идёт по плану и впечатлений масса, но не покидает чувство какой - то неудовлетворенности. Случается.. , но не в этот раз. Что делает наш отдых совершенным? Для меня лично - ощущение, что с пользой провели каждую минуту времени, узнали что - то новое, встретились с интересными хорошими людьми, получили новый творческий заряд. Все так и произошло. Спасибо всем, кто сделал наш отпуск таким ярким, душевным, запоминающимся. Эта неделя с уверенностью перемещается в копилку памяти о моих самых прекрасно проведенных днях жизни. @shagorstep @romayuryev @max.spartan (Жаль, что есть кое-кто, кого очень хочется тоже отметить, но он желает остаться анонимным🙏) Было настолько здорово, что забывала делать фото, что не так часто с нами, инстаграмщиками, случается, и это первый признак того, что сама жизнь была очень интересной. Мужу @prigozhin_iosif отдельная благодарность за то, что ни разу толком не поссорились. 😂
Рано я попрощалась с Дубаем - вчера так и не улетели, провели несколько часов в аэропорту, пока выяснилось, что вечерний и ночной рейсы на Москву отменены. Багаж выдали только в 3 часа ночи, решили вернуться в отель. На этом приключение не закончилось: выяснилось, что забыла в такси телефон, ( со мной такой первый раз в жизни случилось😂🙈). Слава Богу, нашёлся. В общем, судьба подарила нам ещё один день в тёплых краях. Ждём теперь информацию о метеоусловиях Москвы сегодня. Но, несмотря на ночные приключения, в 9 утра уже были на тренировке - продолжаем жить в прежнем активном ритме. Если честно, уже хочется домой- соскучилась по своим родным, работе и даже по собственной подушке. ☀️☀️☀️🌍🌍🌍#дубай #оаэ #путешествиясвалерией
Давайте любить жизнь и никогда никому не завидовать. Зависить - чувство разрушающее. Каких бы высот мы ни достигали, всегда найдутся красивее, умнее, сильнее, успешнее. А если вдруг нам плохо, то будем помнить, что кому - то ещё хуже, а кого - то уже нет на этом свете. Так что необходимо ценить то, что имеем, уметь радоваться жизни. Предвосхищая некоторые комментарии, скажу: я знаю, о чем говорю. Моя жизнь не была безоблачной - я испытывала и боль, и страдание, и безденежье, но я никогда никому не завидовала. Мне кажется, это чувство тянет человека вниз к земле, мешает взлететь. Но думаю, что зависть возможно подчинить себе, обратить на пользу: её нужно осознать и превратить в мотиватор для достижения целей. Выбор за каждым из нас❤️