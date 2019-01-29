Когда денег куры не клюют: семейный отдых Стаса Михайлова, Сергея Лазарева и певицы Валерии в Дубае

Звезды российского шоу-бизнеса часто выбирают экзотические страны для своего отдыха. Limon со ссылкой на русский TVNET предлагает посмотреть, как провели свой семейный досуг Стас Михайлов, Сергей Лазарев и певица Валерия в Дубае.