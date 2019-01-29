Дочь Алсу пришла на проект «Голос. Дети»
Впервые в состав вокальных тренеров проекта «Голос. Дети» вошли две дамы. Красные кресла наставников по обе стороны от Валерия Меладзе займут Пелагея и Светлана Лобода.
Если для Пелагеи этот сезон шоу станет четвертым, то у Светланы не такой богатый опыт наставничества — она работала с детьми в украинской версии шоу «Голос» лишь однажды.
В роли ведущего телепроекта зрители по-прежнему увидят Дмитрия Нагиева, но в этом году его прекрасной помощницей станет актриса Аглая Шиловская, — она будет поддерживать и наставлять юных певцов за кулисами.
О начале кастингов было объявлено в августе, после чего в редакцию пришло около 8 тысяч анкет. Для работы в проекте отобрали всего 120 человек — самых талантливых и интересных ребят со всех уголков России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
Основной контингент участников — дети, прошедшие кастинг в этом году, но среди них есть 30 человек, не успевших выступить в 5-м сезоне проекта из-за того, что наставники уже набрали команду. Теперь им предоставлена эта возможность.
В первый день съемок Валерий Меладзе признался, что часто задает себе вопрос, что он может дать талантливым детям, приходящим на «Голос»? Ведь тот уровень, который они демонстрируют, уже и так достаточно высок.
Одной из участниц проекта оказалась 10-летняя дочь певицы Алсу Микелла. Она прошла на кастинг в числе других вокалистов в возрасте от 7 до 14 лет. Девочка порадовала зрителей песней, которая специально была написана для американского мюзикла.
Поддержать девочку пришла большая команда родственников. За кулисами корреспондент «СтарХита» поговорила с мамой юной участницы. Знаменитая певица поделилась с какими чувствами она находится здесь.
«Я волнуюсь сегодня, наверное, больше, чем моя участница, — улыбается Алсу. Всей семьей выбирали ей песню, но ничего не навязывали. Главное, что она ее сама очень любит. Хочется, чтобы дочь получала удовольствие от того, что делает. Еще очень рано говорить, но Микелла уверена, что будет певицей или музыкантом. И мы ее в этом поддерживаем… Несколько лет смотрели проект «Голос. Дети» и мечтали в него попасть. А что из этого получится — увидим!», — заканчивает мама юной исполнительницы.