Дочь Алсу пришла на проект «Голос. Дети»

Если для Пелагеи этот сезон шоу станет четвертым, то у Светланы не такой богатый опыт наставничества — она работала с детьми в украинской версии шоу «Голос» лишь однажды.

В роли ведущего телепроекта зрители по-прежнему увидят Дмитрия Нагиева, но в этом году его прекрасной помощницей станет актриса Аглая Шиловская, — она будет поддерживать и наставлять юных певцов за кулисами.

О начале кастингов было объявлено в августе, после чего в редакцию пришло около 8 тысяч анкет. Для работы в проекте отобрали всего 120 человек — самых талантливых и интересных ребят со всех уголков России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Основной контингент участников — дети, прошедшие кастинг в этом году, но среди них есть 30 человек, не успевших выступить в 5-м сезоне проекта из-за того, что наставники уже набрали команду. Теперь им предоставлена эта возможность.

Дочь Алсу, Микелла - участница 6-го сезона «Голос. Дети» ФОТО: Starhit

В первый день съемок Валерий Меладзе признался, что часто задает себе вопрос, что он может дать талантливым детям, приходящим на «Голос»? Ведь тот уровень, который они демонстрируют, уже и так достаточно высок.

Одной из участниц проекта оказалась 10-летняя дочь певицы Алсу Микелла. Она прошла на кастинг в числе других вокалистов в возрасте от 7 до 14 лет. Девочка порадовала зрителей песней, которая специально была написана для американского мюзикла.

Поддержать девочку пришла большая команда родственников. За кулисами корреспондент «СтарХита» поговорила с мамой юной участницы. Знаменитая певица поделилась с какими чувствами она находится здесь.