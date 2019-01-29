Женщина-кошка! Эстонский дизайнер белья показала смелым фото, что беременна

«Получается, что беременность идеально вписывается в новую коллекцию», - игриво подписала дизайнер снимок, на котором предстала в образе женщины-кошки.

Напомним, что дизайнер белья Крисс Сооник и ее возлюбленный, один из основателей Transferwise, Кристо Кярманн поженились в 2014 году в Музее под открытым небом в Виймси.