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  • Женщина-кошка! Эстонский дизайнер белья показала, что беременна смелым фото

Женщина-кошка! Эстонский дизайнер белья показала, что беременна смелым фото
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Kriss Soonik.

ФОТО: Madis Sinivee/Eesti meedia / Scanpix Baltics

Модельер и дизайнер нижнего белья Крисс Соонико публиковала снимок в социальной сети Instagram, на котором видно, что живот эстонской знаменитости значительно округлился.

«Получается, что беременность идеально вписывается в новую коллекцию», - игриво подписала дизайнер снимок, на котором предстала в образе женщины-кошки.

Напомним, что дизайнер белья Крисс Сооник и ее возлюбленный, один из основателей Transferwise, Кристо Кярманн поженились в 2014 году в Музее под открытым небом в Виймси. 

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