За наплевавшего на зрителей Крида извиняется лейбл Black Star

От лица лейбла Black Star Курьянов заявил, что он и его команда всегда очень ответственно подходят к выполнению своих обязательств, но в данном случае "была допущена неправильная коммуникация со стороны музыкального лейбла" и именно она привела к отмене выступления Егора Крида, пишет Dni.ru.

"В связи с этим, от лица нашей команды и от себя лично, я приношу извинения поклонникам артиста и партнеру – "Русской Медиа Группе" за доставленные неудобства, вызванные этим недоразумением", – указано в официальном заявлении Black Star.

Напомним, что в начале января в СМИ попала информация, что Егор Крид, который является артистом лейбла Black Star, сорвал выступление на крупном фестивале в Абу-Даби, организацией которого занималась "Русская медиагруппа". Сообщалось, что певец отказался выходить из своего номера и идти на сцену, сославшись на отсутствие настроения.