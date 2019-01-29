Шокирующая правда о тайном сыне Яковлева из «Иванушек»вызвала оторопь у россиян

Яковлев Игорь Олегович, именно так зовут предполагаемого отпрыска певца, стал гостем программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» телеканала «Россия 1». Молодой человек рассказывал в студии, что Олег Яковлев не хотел, чтобы о существовании его сына узнала пресса, артист всячески скрывал наследника, пишет Dni.ru.

По словам Игоря, он и его отец, хоть и жили в разных городах, были всегда на связи. Часами разговаривали по телефону, могли обсуждать любые темы, родитель часто навещал его, покупал все необходимое, возил на отдых. Яковлев-младший отмечает, что до сих пор не может смириться со трагедией.

Ведущий шоу Андрей Малахов попросил юношу немного рассказать о матери. Игорь говорить на эту тему отказался.

Примечательно, что появившаяся на съемочной площадке племянница Олега Татьяна тоже не стала говорить о матери юноши. Женщина отметила, что ребенок был зачат от мимолетной связи, поэтому говорить об этом нет смысла.

В студии долго обсуждали наследство артиста, упоминали сожительницу певца Александру Куцевол, которая тоже претендует на имущество звезды «Иванушек». В конце программы Малахов пригласил в студию эксперта с результатами ДНК-теста.

«ДНК-исследование на установление материнства между Татьяной Яковлевой и Игорем Яковлевым. Татьяна с вероятностью 99,9999% биологическая мать Игоря», – заявил медик.

Присутствующие в студии были, мягко говоря, в шоке. Гости и эксперты сначала шокировано переглядывались, а потом потребовали объяснений. «Как он может быть сыном и Яковлева, и его племянницы? Это ненормально», – не понимали они.

Ведущий шоу предложил разоблаченной Татьяне прекратить фарс и объяснить в чем же собственно дело. Родственница артиста нехотя пояснила, что Олег был номинальным отцом ее мальчика.

«Отец Игоря – Олег, у нас не было отношений. Олег заботился об Игоре с самого рождения, обеспечивал на протяжении всей его жизни. Он дал ему это имя и фамилию, потому что всегда считал его близким», – рассказала Яковлева.