Как знаки Зодиака, сами того не желая, портят свою жизнь
Попробуйте сделать правильные выводы и изменить ситуацию, пишет Cluber.
Овен
(21 марта — 19 апреля)
Вы утопаете в своем собственном негативе и тем самым портите себе жизнь.
Вы часто попадаете в неприятности из-за своей вспыльчивости и упрямства. Вы живете в мире негатива и никому из окружающих не захочется стать его частью.
Телец
(20 апреля — 21 мая)
Вы портите свою жизнь тем, что отказываетесь взять от нее максимум.
Вы испытываете потребность контролировать все и всех в своей жизни. Когда что-то идет не по вашему плану, вы срываетесь на своих близких. Самое сложное, что вам придется осознать — вы не в силах контролировать окружающих, и в жизни не всегда все бывает гладко. Просто примите это. Именно все незапланированное в нашей жизни делает ее такой захватывающей.
Близнецы
(22 мая — 21 июня)
Вы портите свою жизнь тем, что со всем миритесь. Вы смирились со своими отношениями, поскольку не знаете, чего хотите. Вы смирились со своей жизнью, потому что боитесь перемен. Вы смирились со своей работой, потому что держитесь за то, что не делает вас счастливыми.
Именно поэтому вы часто очень сильно раните окружающих. Вы не можете принять твердого решения относительно своей собственной жизни, и окружающие страдают от вашей нерешительности. Но однажды в вашей жизни появится человек, и вы будете твердо уверены в том, что хотите сделать его частью своей жизни. Когда вы встретите такого человека, то ни в коем случае не давайте ему причины уйти, потому что по закону кармы, весь негатив вернется к вам и в таком случае именно вам причинят такую боль, которую вы себе не могли и представить.
Рак
(22 июня — 22 июля)
Вы портите свою жизнь тем, что ставите других выше себя.
Вы очень эмоциональный человек и легко теряетесь в своих собственных чувствах к окружающим. Иногда вам кажется, что вы повстречали своего человека, и вы начинаете ставить его выше себя и любить сильнее, чем следовало бы. Очень легко потеряться в любви, поэтому будьте осторожны и не потеряйте самих себя.
Лев
(23 июля — 22 августа)
Вы портите свою жизнь тем, что закрываетесь и прячете свои эмоции. Вы сами мешаете себе, считая, что уязвимость это признак слабости.
У вас хорошо получается казаться бессердечными и притворятся, что вас ничего не волнует. Как человеку, который не ставит свои эмоциональные потребности в жизни на первое место, вам следует быть осторожными и полностью не закрываться в себе, потому что в противном случае, вы почувствуете себя одинокими. Эмоции не заставляют вас казаться слабыми, а вот отрицание того, что они у вас есть, как раз наоборот.
Дева
(23 августа — 22 сентября)
Вы портите свою жизнь тем, что слишком строго к себе относитесь.
Вы ставите других выше себя. С одной стороны, это является проявлением самоотверженности, и окружающие восхищаются вашим добрым сердцем, но с другой стороны, ваша способность любить других вовсе не является отражением того, как вы относитесь сами к себе. Вы самые первые начинаете критиковать самих себя и указывать себе на свои же недостатки. Вы являетесь своим же собственным врагом, и решить эту проблему под силу только вам.
Весы
(23 сентября — 22 октября)
Вы портите свою жизнь тем, что слишком сильно стараетесь угодить окружающим, при этом не спрашивая себя, что хотите вы и что нужно именно вам.
Несмотря на то, какой вы добрый человек и как вас любят окружающие, они все равно пользуются вами и вытирают об вас ноги. Вы прячете свои эмоции, пытаясь быть бескорыстными, но со временем они накапливаются внутри вас и когда все-таки выходят наружу, то вы уже не кажетесь такими милыми и добрыми. Иногда вы даже причиняете боль своим любимым и близким, потому что сдерживаете свои эмоции и не хотите признать свои проблемы.
Скорпион
(23 октября — 22 ноября)
Вы портите свою жизнь, считая, что не заслуживаете любви и что вам будет лучше одним.
С вами сложнее всего поладить среди всех знаков зодиака. Вы невероятно упрямы и вам очень сложно прощать. Ваше сердце непросто завоевать, но если кому-то это все-таки удастся, то они получат вашу любовь и преданность до конца жизни. Ваш главный недостаток заключается в том, что вы немного эгоистичны и можете причинить боль тем, кто заботится о вас, в попытках стать номером 1.
Стрелец
(23 ноября — 21 декабря)
Вы портите свою жизнь тем, что боитесь. Вы настолько боитесь неудач, что ничего не делаете и остаетесь стоять на одном месте.
Несмотря на то, что у вас очень много хороших идей, иногда вы в них теряетесь. Вы не можете сфокусироваться и сделать хоть что-нибудь. Попробуйте сосредоточиться для начала на одной задаче, а затем действуйте дальше.
Козерог
(22 декабря — 20 января)
Вы портите свою жизнь, считая, что постоянно соревнуетесь с другими. Вы слишком давите на себя, вместо того, чтобы просто наслаждаться жизнью.
Вы слишком строги к себе и порой чересчур сосредоточены. Вы постоянно куда-то бежите и чем-то заняты, но не забывайте время от времени останавливаться и просто жить, а не то упустите что-то более важное, чем ваши цели.
Водолей
(21 января — 18 февраля)
Вы портите свою жизнь тем, что позволяете прошлому влиять на ваше будущее.
Вы все держите в себе и являетесь своим собственным врагом. Вы не прощаете себе свои прошлые ошибки и позволяете им влиять на ваше будущее. Вы тащите весь этот ненужный багаж на себе.
Вы отталкиваете хороших людей, потому что считаете, что вам будет лучше одним, чем с кем-либо еще, даже если вам хорошо вместе.
Рыбы
(19 февраля — 20 марта)
Вы портите свою жизнь тем, что выбираете неправильных людей.
Вы делаете свой выбор в пользу токсичных людей и привычек. Как человека, пожалуй, с самым добрым сердцем среди всех знаков зодиака, вас тянет к плохим людям, которые забирают ваш свет и опустошают вас.
Что касается привычек, то вы справляетесь с болью самыми плохими способами. Вы с каждым разом все больше раните себя, поскольку считаете, что заслужили это.