Как знаки Зодиака, сами того не желая, портят свою жизнь

Вы ставите других выше себя. С одной стороны, это является проявлением самоотверженности, и окружающие восхищаются вашим добрым сердцем, но с другой стороны, ваша способность любить других вовсе не является отражением того, как вы относитесь сами к себе. Вы самые первые начинаете критиковать самих себя и указывать себе на свои же недостатки. Вы являетесь своим же собственным врагом, и решить эту проблему под силу только вам.

Весы

(23 сентября — 22 октября)

Вы портите свою жизнь тем, что слишком сильно стараетесь угодить окружающим, при этом не спрашивая себя, что хотите вы и что нужно именно вам.

Несмотря на то, какой вы добрый человек и как вас любят окружающие, они все равно пользуются вами и вытирают об вас ноги. Вы прячете свои эмоции, пытаясь быть бескорыстными, но со временем они накапливаются внутри вас и когда все-таки выходят наружу, то вы уже не кажетесь такими милыми и добрыми. Иногда вы даже причиняете боль своим любимым и близким, потому что сдерживаете свои эмоции и не хотите признать свои проблемы.

Скорпион

(23 октября — 22 ноября)

Вы портите свою жизнь, считая, что не заслуживаете любви и что вам будет лучше одним.

С вами сложнее всего поладить среди всех знаков зодиака. Вы невероятно упрямы и вам очень сложно прощать. Ваше сердце непросто завоевать, но если кому-то это все-таки удастся, то они получат вашу любовь и преданность до конца жизни. Ваш главный недостаток заключается в том, что вы немного эгоистичны и можете причинить боль тем, кто заботится о вас, в попытках стать номером 1.

Стрелец

(23 ноября — 21 декабря)

Вы портите свою жизнь тем, что боитесь. Вы настолько боитесь неудач, что ничего не делаете и остаетесь стоять на одном месте.

Несмотря на то, что у вас очень много хороших идей, иногда вы в них теряетесь. Вы не можете сфокусироваться и сделать хоть что-нибудь. Попробуйте сосредоточиться для начала на одной задаче, а затем действуйте дальше.

Козерог

(22 декабря — 20 января)

Вы портите свою жизнь, считая, что постоянно соревнуетесь с другими. Вы слишком давите на себя, вместо того, чтобы просто наслаждаться жизнью.

Вы слишком строги к себе и порой чересчур сосредоточены. Вы постоянно куда-то бежите и чем-то заняты, но не забывайте время от времени останавливаться и просто жить, а не то упустите что-то более важное, чем ваши цели.

Водолей

(21 января — 18 февраля)

Вы портите свою жизнь тем, что позволяете прошлому влиять на ваше будущее.

Вы все держите в себе и являетесь своим собственным врагом. Вы не прощаете себе свои прошлые ошибки и позволяете им влиять на ваше будущее. Вы тащите весь этот ненужный багаж на себе.

Вы отталкиваете хороших людей, потому что считаете, что вам будет лучше одним, чем с кем-либо еще, даже если вам хорошо вместе.

Рыбы

(19 февраля — 20 марта)

Вы портите свою жизнь тем, что выбираете неправильных людей.

Вы делаете свой выбор в пользу токсичных людей и привычек. Как человека, пожалуй, с самым добрым сердцем среди всех знаков зодиака, вас тянет к плохим людям, которые забирают ваш свет и опустошают вас.