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  • Фото: 54-летняя Моника Беллуччи впечатлила элегантным образом в одном из ресторанов Парижа

Фото: 54-летняя Моника Беллуччи впечатлила элегантным образом в одном из ресторанов Парижа

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54-летняя итальянская актриса выбрала эффектный наряд для вечера в Париже.

Одна из самых красивых женщин планеты последнее время все чаще попадает в объективы СМИ. В последнее время актриса заметно похудела и разнообразила свой гардероб силуэтными нарядами, которые подчеркивают ее стройную и женственную фигуру.

Вчера, 24 января, Моника Беллуччи стала гостьей званого ужина в Париже, для которого выбрала роскошный аристократичный наряд. Она надела черные кожаные брюки, которые дополнила черным платьем-пальто Chanel с золотистыми аппликациями и пуговицами. Наряд придал ее образу сексуальности и стати, а также помог сделать акцент на новом оттенке волос с карамельным оттенком. Смотрите фото!

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