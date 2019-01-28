Пн, 28.01.2019
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  • Смотри и завидуй! Модель на пятом месяце беременности утверждает, что ее грудь растет так же быстро, как и живот

Смотри и завидуй! Модель на пятом месяце беременности утверждает, что ее грудь растет так же быстро, как и живот

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Modell Hannah Polites imestab, et ta kõht pole rasedusega sugugi kasvanud.

ФОТО: Instagram

В последнее время в соцсетях появился модный тренд – занимающиеся фитнесом беременные женщины выставляют фото своих животов, демонстрируя всему миру их небольшой размер.

 

Специалист по питанию и фитнесу, модель Ханна Политес сейчас находится на пятом месяце беременности. Красотка уверена, что худощавые, стройные, подтянутые беременные вызывают такое раздражение у окружающих просто потому, что это непривычно.

«Мы не привыкли видеть сильную, спортивную беременную женщину, но реальность состоит в том, что сейчас это более нормально, чем обратное», - говорит беременная Ханна, воспитывающая двухлетнюю дочь. Также модель утверждает, что при правильных тренировках и сбалансированной системе питания грудь у беременных растет с той же скоростью, что и живот. Впрочем, Ханна не голословна. Свои мысли она подтверждает откровенными снимками в социальных сетях.

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