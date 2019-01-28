Пн, 28.01.2019
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Театралов заставили раздеться перед спектаклем
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Первая французская нудистская пьеса получила хорошие отзывы от зрителей, которых перед спектаклем заставили раздеться.

Премьера спектакля Nu et Approuve, название которого переводится как «Обнаженный и одобренный», состоялась в Париже. Организаторы мероприятия попросили всех посетителей прийти обнаженными и из соображений гигиены принести с собой полотенца, на которых они будут сидеть во время представления, сообщает Lenta.

При этом VIP-гостям выдавали специальное тканевое покрытие на сиденье из микрофибры.

ФОТО: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Прошедший в Зеркальном дворце показ был единственным. Спектакль, который высмеивает противников нудизма, рассказывает историю брата и сестры, которым нужно «сбросить маски и обнажиться, чтобы прийти к взаимопониманию». Артисты на сцене также выступали без одежды большую часть действия.

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