Театралов заставили раздеться перед спектаклем
Первая французская нудистская пьеса получила хорошие отзывы от зрителей, которых перед спектаклем заставили раздеться.
Премьера спектакля Nu et Approuve, название которого переводится как «Обнаженный и одобренный», состоялась в Париже. Организаторы мероприятия попросили всех посетителей прийти обнаженными и из соображений гигиены принести с собой полотенца, на которых они будут сидеть во время представления, сообщает Lenta.
При этом VIP-гостям выдавали специальное тканевое покрытие на сиденье из микрофибры.
Прошедший в Зеркальном дворце показ был единственным. Спектакль, который высмеивает противников нудизма, рассказывает историю брата и сестры, которым нужно «сбросить маски и обнажиться, чтобы прийти к взаимопониманию». Артисты на сцене также выступали без одежды большую часть действия.