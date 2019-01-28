Театралов заставили раздеться перед спектаклем

Премьера спектакля Nu et Approuve, название которого переводится как «Обнаженный и одобренный», состоялась в Париже. Организаторы мероприятия попросили всех посетителей прийти обнаженными и из соображений гигиены принести с собой полотенца, на которых они будут сидеть во время представления, сообщает Lenta.