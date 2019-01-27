Вс, 27.01.2019
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  • Букмекеры: Эстонию на «Евровидении 2019» представит этот шведский красавчик

Букмекеры: Эстонию на «Евровидении 2019» представит этот шведский красавчик

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ФОТО: Instagram

Победителем песенного конкурса Eesti Laul, который представит Эстонию на «Евровидении 2019» в Израиле, станет шведский музыкант Виктор Крон с композицией Storm, считают букмекеры.

Аналитики букмекерского портала Coolbet оценивают шансы Виктора Крона на победу коэффициентом 2,5. У Betsafe коэффициент на победу шведского исполнителя чуть ниже - 2,35.  В случае верного исхода это означает, что на каждые 100 поставленных евро выплачивается 135 евро выигрыша.

Виктор Крон выступит в первом полуфинале Eesti Laul, который пройдет уже на следующей неделе. 

«Мне кажется, что сейчас делать выводы все же рановато», – сказал корреспонденту портала rus.err.ee бывший генеральный продюсер конкурса «Евровидение» в Эстонии Юхан Паадам.

На вопрос, есть ли у него мнение о Викторе Кроне, эксперт ответил так: «Кажется, что действительно все предрешено. В этом году, думаю, все понято заранее».

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