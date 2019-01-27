Букмекеры: Эстонию на «Евровидении 2019» представит этот шведский красавчик

Аналитики букмекерского портала Coolbet оценивают шансы Виктора Крона на победу коэффициентом 2,5. У Betsafe коэффициент на победу шведского исполнителя чуть ниже - 2,35. В случае верного исхода это означает, что на каждые 100 поставленных евро выплачивается 135 евро выигрыша.

Виктор Крон выступит в первом полуфинале Eesti Laul, который пройдет уже на следующей неделе.

«Мне кажется, что сейчас делать выводы все же рановато», – сказал корреспонденту портала rus.err.ee бывший генеральный продюсер конкурса «Евровидение» в Эстонии Юхан Паадам.