Беременную Меган Маркл спасают от террористов

Герцог и герцогиня Сассекские находятся под пристальным наблюдением сотрудников служб безопасности. В адрес Меган Маркл и принца Гарри поступают угрозы.
На днях августейшая чета стала мишенью для ультраправой радикальной организации. Члены группировки грозят организовать террористический акт на мероприятии, в котором заявлено участие герцога и его супруги, сообщают британские СМИ.
Правоохранительные органы приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности Меган и Гарри. Однако у телохранителей звезд возникли опасения – автомобиль, в котором передвигается принц и его беременная жена, может представлять опасность.
Машина оборудована системой самоблокировки дверей, которые не позволят в случае чего быстро попасть в салон. Сейчас сотрудники собственной безопасности королевского дома, решают, что предпринять.
«Меган и Гарри любят встречаться с публикой и общаться с толпами поклонников. И хотя закрытая дверь автомобиля кажется тривиальной вещью, в случае террористической угрозы это может сыграть на руку злоумышленникам. Монаршая чета должна иметь возможность попасть в салон за считанные секунды», – отмечает один из телохранителей герцога и герцогини, передает The Daily Express.