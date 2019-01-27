Беременную Меган Маркл спасают от террористов

На днях августейшая чета стала мишенью для ультраправой радикальной организации. Члены группировки грозят организовать террористический акт на мероприятии, в котором заявлено участие герцога и его супруги, сообщают британские СМИ.

Правоохранительные органы приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности Меган и Гарри. Однако у телохранителей звезд возникли опасения – автомобиль, в котором передвигается принц и его беременная жена, может представлять опасность.

Машина оборудована системой самоблокировки дверей, которые не позволят в случае чего быстро попасть в салон. Сейчас сотрудники собственной безопасности королевского дома, решают, что предпринять.