Анастасия Макеева едва не погибла при пожаре

Детские воспоминания о страшном дне не дают покоя актрисе, и она впервые решила заговорить об этом. Звезда рассказала своим подписчикам о том, как предотвратила трагедию и спасла жизнь своей семье. На тот момент Макеева училась в 10 классе и жила в частном доме в Краснодаре. Анастасия делала уроки в своей комнате и услышала странный треск наверху. Выяснилось, что в доме загорелась проводка.

«Родители в это время сидели в гостиной и смотрели передачу о Высоцком. Услышав странный треск, я спустилась к родителям и рассказала об этом, но они подумали, что мне померещилось. На четвертой попытке уговоров, мне удалось привлечь их внимание и заставить подняться наверх, — вспоминала актриса. — Когда мы зашли в комнату, люстра дымилась, а в розетках искры превратились в пламя. В пижамах, мы быстро выбежали на улицу и стали звать на помощь. Слава Богу, все закончилось хорошо. А могло быть иначе... началось бы это гораздо позже и, не обратила бы я внимание родителей на звуки, то на земле стало бы на три человека меньше».