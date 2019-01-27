Хищница на охоте: 52-летняя Сальма Хайек сразила соблазнительными формами в купальнике

Недавно Сальма Хайек вернулась в Лондон после отдыха на берегу океана. Не успела актриса приступить к работе и светским выходам, как уже соскучилась по отпуску на солнечных островах, сообщает Hochu.

Так, в своем Instagram Хайек поделилась соблазнительным снимком, сделанным на отдыхе. На фото она позирует на песчаном пляже в модном леопардовом купальнике.

"Необходимость тепло одеваться в холодном Лондоне заставляет меня все чаще вспоминать о пляжном гламуре",