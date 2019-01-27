Вс, 27.01.2019
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  • Хищница на охоте: 52-летняя Сальма Хайек сразила соблазнительными формами в купальнике

Хищница на охоте: 52-летняя Сальма Хайек сразила соблазнительными формами в купальнике
ФОТО

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Сальма Хайек

ФОТО: Jean-Marc Haedrich/SIPA/Scanpix

Известная мексикано-американская актриса, режиссер и продюсер Сальма Хайек решила вспомнить недавний отдых на райских островах. 52-летняя звезда поделилась с поклонниками снимком с пляжа, продемонстрировав во всей красе свою фигуру в купальнике.

Недавно Сальма Хайек вернулась в Лондон после отдыха на берегу океана. Не успела актриса приступить к работе и светским выходам, как уже соскучилась по отпуску на солнечных островах, сообщает Hochu.

Так, в своем Instagram Хайек поделилась соблазнительным снимком, сделанным на отдыхе. На фото она позирует на песчаном пляже в модном леопардовом купальнике.

"Необходимость тепло одеваться в холодном Лондоне заставляет меня все чаще вспоминать о пляжном гламуре",

- так подписала снимок звезда. Стоит отметить, что купальник прекрасно подчеркнул роскошную фигуру Сальмы и выделил ее пышный бюст. Просто богиня!

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