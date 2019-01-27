Удача сегодня на стороне этого знака Зодиака! Читайте гороскоп на 27 января

Овен

День обещает быть не самым удачным. Зато последующие вознаградят вас за терпение и мужество. Берегите нервную систему, пишет Segodnya.

Телец

Не нужно показывать свои эмоции, особенно сегодня. Что бы ни происходило в вашей душе, на лице должна быть ослепительная улыбка.

Близнецы

Сегодня вы будете подобны стихийному бедствию. На пути к своей великой цели вы будете сметать все. Постарайтесь никого не покалечить.

Рак

Попробуйте провести сегодняшний день в одиночестве. Поскольку общение с окружающими может стать для вас проблемой, причем глобальной.

Лев

Тщательно спланируйте все свои действия на нынешний день. И запаситесь несколькими вариантами решений заранее, они пригодятся.

Дева

Сегодня нужно рассчитывать только на свои силы. От посторонней помощи вежливо откажитесь. Самостоятельно вы сможете быстрее достичь желаемого.

Весы

Вас ожидает знакомство, причем совсем не полезное. Человек, которого вы сегодня встретите, может принести неприятности. Будьте осмотрительны.

Скорпион

Нетерпение — ваш главный враг. Оно может помешать вам добраться до заветной цели. А ведь до нее осталось совсемь чуть-чуть.

Стрелец

Вокруг вас сегодня будут происходить самые невероятные события. Выходя из дома, стоит захватить видеокамеру — не пожалеете.

Козерог

Не будьте столь категоричны, особенно сегодня. Компромисс можно найти всегда, главное — задаться такой целью, и тогда все получится.

Водолей

Не распространяйтесь о том, что окружающие мелки в ваших глазах. Даже если это соответствует действительности. Наживете себе врагов.

Рыбы