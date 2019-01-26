Видео: Собчак припала к голой груди нового героя

Такого количества негативных комментариев, наверное, не собирал еще ни один пост Ксении Собчак. На видео, размещенном в Instagram светской львицы, она нежно касается обнаженной груди мужчины, похожего на нападающего московского "Локомотива" Федора Смолова.

Лицо предмета страсти Собчак закрыто черной полосой, на которой написано: "Вот он!!! Мой герой". Сама телеведущая при этом довольно улыбается.

"Ксения, что ж вы творите", "Неприятное видео, даже не знаю, что именно в нем противно", "Какой ужас!", – возмутились подписчики (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

"Мужа Собчак жалко: мало того, что сама опустилась ниже плинтуса и заигралась, еще хорошего мужика превратила в посмешище, а потом страдать будет ребенок. Раньше я уважал вас, думал, вы с мозгами и серьезная. Отписываюсь", – более развернуто описала свои чувства одна из комментаторов. При этом публикация быстро набрала более полумиллиона просмотров.