Повезло же Константину Меладзе! Вера Брежнева показала себя в соблазнительном платье

Для своих выходов в свет Вера Брежнева всегда выбирает роскошные образы, поэтому, когда речь идет о сценических нарядах, певица еще более кропотливо относится к look'у. На днях артистка поделилась новым сценическим образом, показав фото на сцене. Для выхода к зрителям Вера выбрала роскошное черное платье с открытым верхом и высоким разрезом на ноге. "На работу всегда с любовью", — написала Брежнева под снимком.