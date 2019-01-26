Повезло же Константину Меладзе! Вера Брежнева показала себя в соблазнительном платье

Вера Брежнева восхитила поклонников роскошным сценическим образом.
Для своих выходов в свет Вера Брежнева всегда выбирает роскошные образы, поэтому, когда речь идет о сценических нарядах, певица еще более кропотливо относится к look'у. На днях артистка поделилась новым сценическим образом, показав фото на сцене. Для выхода к зрителям Вера выбрала роскошное черное платье с открытым верхом и высоким разрезом на ноге. "На работу всегда с любовью", — написала Брежнева под снимком.
Поклонники засыпали артистку комплиментами, отметив, что в этом платье она похожа на голливудскую супер-звезду. Другие же фанаты заявили, что Константину очень повезло с красавицей-женой.