«Фигура – бомба!»: Стриженова ошарашила фанатов неожиданной худобой

Новогодние праздники, не в пример другим звездам отечественного шоу-бизнеса, Стриженова провела с пользой. В борьбе с лишними килограммами перерывов быть не может. И телеведущая продемонстрировала поклонникам результат своих трудов.

Фанаты ошарашены... Осиная талия Стриженовой привела их в восторг. "Как похудела! Просто красавица!", "Фигура – бомба!", "Вот это сила воли! Молодец", – восхищаются подписчики.

Екатерина Стриженова не делает секрета из того, как ей удалось достичь столь потрясающих результатов. Актриса призналась, что последние четыре месяца соблюдает кетодиету. Это почти полный отказ от углеводов и употребление большого количества жиров – а также постоянные тренировки.