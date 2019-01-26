Сб, 26.01.2019
Простите, что?! Форма конфет в шведской кондитерской удивила певицу из Эстонии СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Пир во время чумы: Пугачеву распекли за дорогостоящий концерт

Пир во время чумы: Пугачеву распекли за дорогостоящий концерт

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Алла Пугачева.

ФОТО: Evgenya Novozhenina / Sputnik

Юбилейный концерт Пугачевой обойдется бюджету в 40 миллионов рублей - а это более 5 млн евро . Поддержку государства мероприятию, посвященному 70-летию Примадонну, затребовала компания "Вертолеты России", которую возглавляет бывший министр обороны Анатолий Сердюков.

Попавший в Сеть документ вызвал возмущение у известного блогера Лены Миро. Она отмечает, что россияне всем миром собирают деньги на лечение больных детей – а тут такие деньги из бюджета уходят на чествование Аллы Пугачевой.

"Вертолеты России", как социально-ответственное государственное предприятие, тоже занимается благотворительностью. Почти, как мы с вами. Только мы собираем на лечение детей, которых государство не просило рожать, а "Вертолеты" помогли Алле Борисовне Пугачевой", - написала Миро.

Блогер приводит содержание гуляющего по Сети документа. "Прошу Вас оказать финансовую помощь ИП Пугачева Алла Борисовна в размере 40 000 000(сорока миллионов) рублей (без НДС) за счет лимита на спонсорство", – сказано в обращении.

Миро напоминает, что Лондон, к примеру, не оказывает финансовой поддержки Элтону Джону – хоть и удостоил певца рыцарского звания. Артист зарабатывает на все своим творчеством, а не обращается за спонсорской поддержкой к государству.

"Если денег много – помогайте нуждающимся, сорок детей спасите, но тратить 40 миллионов на концерт Пугачевой – кощунственно", - пишет Миро. По словам блогера, дорогостоящий юбилей Пугачевой – это пир во время чумы.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ