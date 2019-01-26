Какая же она красотка! Названо имя ведущей «Евровидения» в Израиле!
Имена ведущих конкурса песни «Евровидение-2019» были объявлены 25 января 2019 года.
Как сообщается на официальном сайте, ими станут супермодель Бар Рафаэли; радио- и телеведущий Эрез Тал, которому доводилось комментировать конкурс песни во время трансляций; телеведущий, сценарист, организатор израильского конкурса талантов и национального отбора на «Евровидение» Асси Азар и бывший популярный израильский YouTube-блоггер, а ныне телеведущая Люси Айоуб, которая в прошлом году объявляла итоги голосования израильского жюри во время «Евровидения 2018» в Лиссабоне.
«Евровидение-2019» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
Бар потрясающе, а она, между прочим, не так давно родила второго ребенка.
К слову, около десяти лет назад, Бар встречалась с голливудским актером Леонардо Ди Каприо. Фанаты тогда не сомневались, что знаменитости скоро поженятся, однако произошел разлад...