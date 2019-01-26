Фактически умерла: истощенная Малышева вызвала панику в эфире Первого канала

В начале декабря 2018 года семья из поселка Пурпе в Ямало-Ненецком автономном округе была госпитализирована с подозрением на ботулизм. По словамМалышевой, глава семьи в результате происшествия скончался.

Среди отравившихся была беременная женщина. Пока она находилась в коме, ей сделали кесарево сечение, малыш остался жив. Пострадавшие лечились в Губкинском, роженица с малышом были доставлены в Ноябрьск. Состояние новорожденного врачи оценили как тяжелое. Было принято решение отправить младенца в Московский научный медицинский исследовательский центр здоровья детей.

25 января, анонсируя программу, Елена Малышева в своем микроблоге показала жительницу Ямала, которая родила малыша. А также медиков, которые спасали жизни женщины и ребенка.

"Сегодня мы сняли потрясающую программу. Эта женщина была беременна, отравилась, заболела ботулизмом и фактически умерла. Но ее роды разрешили вот эти красавцы-доктора. Ребенка извлекли с помощью кесарева сечения", – рассказала Малышева.

Елена Малышева призналась, что эта история потрясла ее до глубины души. Главное, что у сказки счастливый конец, заключила Малышева.