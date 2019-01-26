Воу! Звезда «Зачарованных» нарочно оголила грудь

Отметим, что поведение Роуз Макгоуэн может быть реакцией на решение Харви Вайнштейна нанять для защиты её бывших адвокатов. Актриса нервно отреагировала на такое предательство со стороны юристов и назвала ситуацию серьезным конфликтом.

Вероятно, актриса решила продемонстрировать Вайнштейну, что сильна и независима, несмотря на удар в спину. И сделала, снявшись топлес. На одном фото Роуз позирует в прозрачной куртке с капюшоном, на другом — в блестящем жакете нараспашку.

ФОТО: Vida Press