Воу! Звезда «Зачарованных» нарочно оголила грудь

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45-летняя Роуз Макгоуэн, которая прославилась ролью Пэйдж в сериале "Зачарованные", стала одной из первых актрис, обвинивших Харви Вайнштейна в изнасиловании. Но активная гражданская позиция не мешает актрисе выкладывать в "Инстаграм" провокационные фотографии.
Отметим, что поведение Роуз Макгоуэн может быть реакцией на решение Харви Вайнштейна нанять для защиты её бывших адвокатов. Актриса нервно отреагировала на такое предательство со стороны юристов и назвала ситуацию серьезным конфликтом.
Вероятно, актриса решила продемонстрировать Вайнштейну, что сильна и независима, несмотря на удар в спину. И сделала, снявшись топлес. На одном фото Роуз позирует в прозрачной куртке с капюшоном, на другом — в блестящем жакете нараспашку.
Сейчас смелые фотографии удалены из "Инстаграма" Макгоуэн. Впрочем, на её странице можно найти и куда более откровенные снимки. Очевидно, знаменитость не первый раз справляется со стрессом таким оригинальным способом.