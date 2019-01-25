Модель и сатанистка мечтает иметь самые большие ягодицы в мире

Эта модель Playboy мечтает иметь самые крупные ягодицы на планете. А недавно она даже основала сатанинский культ.
42-летняя жительница Аргентины Сабрина Саброк находится на пути к воплощению своей давней мечты - обретению самых больших ягодиц на планете. Эта модель Playboy, кроме всего прочего, также известна и следованием тёмным силам, она организовала собственный сатанинский культ. Саму себя женщина называет Богиней смерти и Сатанинской ведьмой. Любопытно, что еще относительно недавно Сабрина считала себя религиозным человеком, она посещала церковь и регулярно исповедовалась. Но впоследствии что-то внутри неё посоветовало женщине измениться, как она сама описывает свою ситуацию, пишет Medikforum.ru.
«Поначалу я стала атеисткой, а потом увлеклась сатанизмом и почувствовала себя по-настоящему хорошо, - рассказывает Сабрина. - У меня даже появилась идея организации сатанинской церкви, которую я и воплотила в виде собственного культа. Его последователи занимаются черной магией, они поклоняются мне, поскольку я считаю себя воплощением темных сил на земле. Кроме того, я и сама следую прямым распоряжениям дьявола».
Судя по всему, именно хозяин подземного царства и приказал Сабрине обрести самые пышные ягодицы на планете, чего естественным путем добиться трудно. Поэтому женщина рассчитывает на своих сатанинских последователей, которые должны платить членские взносы. А на основе этой платы женщина и планирует провести несколько пластических операций, среди которых, в первую очередь, популярный в мире бразильский лифтинг. Он предусматривает инъекции наполнителей в ягодицы для приобретения ими более пышного размера. В 2015 году Сабрина прославилась после того, как по местному телевидению показали сюжет, где она кричала страшными голосами и утверждала, что одержима демонами. Тогда Сабрину проводили через обряд экзорцизма, и священник утверждал, что справился с этой задачей.