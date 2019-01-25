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  • Сергей Сумин сольется в экстазе с Илоной Калдре на большой сцене «Русского шансона» в Таллинне!

Сергей Сумин сольется в экстазе с Илоной Калдре на большой сцене «Русского шансона» в Таллинне!

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ФОТО: Промо

Вчера стало известно о том, что на таллиннском Певческом поле во время фестиваля «Русский шансон» выступят Сергей Сумин с Илоной Калдре. Пара заявила о своих совместных песнях не так давно на эстонских радиостанциях и российском телевидении. Самая известная песня - «Луна и ночь». 

РУССКИЙ ШАНСОН ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА ПЕВЧЕСКОЕ ПОЛЕ!

«Русский Шансон 2019»: от души и для души!

По замыслу устроителей большого народного гулянья, которое состоится на Певческом поле 21 июня, гостей порадуют своим кулинарным искусством кухни народов мира, также в течение всего дня в режиме нон-стоп на сцене будут выступать танцевальные и певческие коллективы. А кульминацией праздника станет большой концерт «Русский шансон 2019».

В этот день организаторы предлагают вам веселые, задорные песни, знакомые и любимые мелодии, которые поднимут вам настроение и отвлекут от серых будней.

Главные гости праздника:

⭐Группа Рождество - Москва

«Так хочется жить»

«Молодость»

⭐Валерий Курас - Москва

«Каблучок»

«Капельки» 

⭐Анатолий Полотно и Федя Карманов - Москва

«Поцелуй меня удача!»

«Здравствуй, Крым!» 

Cергей Сумин и Илона Калдре

«Луна и ночь»

«Наедине»

«Скажи Да»

А также Евгений Куневич и многие многие другие!

Сергей Сумин уже много лет радует местную и зарубежную публику своими работами. Вокалист из Эстонии отличается душевным подходом к делу и профессионализмом. Илона Калдре – победительница "Битвы экстрасенсов", предстанет на этот раз в необычном для многочисленных своих поклонников амплуа – певицы. Однозначно с нетерпением ждём их выступления на фестивале.

Билеты в продаже в кассах Piletilevi!

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