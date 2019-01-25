«Я буду наркоманкой»: Дана Борисова с радостью приняла странное предложение Ольги Бузовой

Пранкеры жестоко разыграли прошедшую реабилитацию Дану Борисову. Телеведущей обещали роль наркоманки в клипе певицы Ольги Бузовой. Об этом она поспешила поделиться со своими подписчиками в Instagram.

«Доброго дня, мои дорогие, а я тем временем выбираю платья для съёмок в новом клипе Бузовой. Да, в новом клипе Ольги я буду сниматься в роли приглашённой звезды и буду играть свою самую любимую роль, отрицательного персонажа, тусовщицы и зависимой нарк ..ки ,какой я была до реабилитации», - написала она (сохранено правописание оригинала).

Дана Борисова подчеркнула, что «клип обречен на успех».

Однако, как оказалось, никакого клипа не планируется. О том, что в ее клипе засветится Дана Борисова, Ольга Бузова не знает. Более того, как пранкеры выложили аудио-запись разговора с певицей. Ее приводит портал Super.