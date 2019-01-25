«Я буду наркоманкой»: Дана Борисова с радостью приняла странное предложение Ольги Бузовой

Дана Борисова похвасталась, что снимется в клипе Бузовой в роли наркозависимой тусовщицы, но стала жертвой жестокого розыгрыша.
Пранкеры жестоко разыграли прошедшую реабилитацию Дану Борисову. Телеведущей обещали роль наркоманки в клипе певицы Ольги Бузовой. Об этом она поспешила поделиться со своими подписчиками в Instagram.
«Доброго дня, мои дорогие, а я тем временем выбираю платья для съёмок в новом клипе Бузовой. Да, в новом клипе Ольги я буду сниматься в роли приглашённой звезды и буду играть свою самую любимую роль, отрицательного персонажа, тусовщицы и зависимой нарк ..ки ,какой я была до реабилитации», - написала она (сохранено правописание оригинала).
Дана Борисова подчеркнула, что «клип обречен на успех».
Однако, как оказалось, никакого клипа не планируется. О том, что в ее клипе засветится Дана Борисова, Ольга Бузова не знает. Более того, как пранкеры выложили аудио-запись разговора с певицей. Ее приводит портал Super.
Издание связалось с пиар-директором Ольги Антоном Богославским, который подтвердил, что никаких подобных мероприятий они не планировали. Аудио выложили еще 11-го января, а пост у Даны появился 23-го, поэтому о том, что съемок не будет, телеведущая видимо не знает до сих пор.
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🔥🙏💥Доброго дня ,мои дорогие ,а я тем временем выбираю Платья 👗 для съёмок в новом клипе @buzova86 👏💣Да ,в новом клипе Ольги я буду сниматься в роли приглашённой звезды ☺️,и буду играть свою самую любимую роль 🙈,отрицательного персонажа ,тусовщицы и зависимой нарк ..ки ,какой я была до реабилитации 🙈🙈🙈Клип обречён на успех ,по-моему 🔥А что ,я за правду 🤞🏼А тем временем @polinaborisova_official 😘,о которой столько пишет пресса в последнее время устроила на перемене флеш-моб #танцуйподбузову ВСЕ ТАНЦУЕМ ПОД ЛЕГКУЮ МУЗЫКУ @buzova86 😆👍ЗАЦЕНИТЕ 🤪🌺 #люблю #данаборисова #полинаборисова😘❤️ #ледисовершенство☂️ #яверю🙏 ПОДПИСЫВАЕМСЯ НА @polinaborisova_official 🍎 на фото Платье 👗 #sandro